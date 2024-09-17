В Минске пройдет международный электоральный форум

С 18 по 21 сентября в Минске будет проходить международный электоральный форум, в рамках которого пройдут заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов государств - участников СНГ и международная научно-практическая конференция "Международные стандарты в избирательном процессе: опыт и перспективы развития". Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на ЦИК.