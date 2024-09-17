3.70 BYN
В Минске пройдет международный электоральный форум
С 18 по 21 сентября в Минске будет проходить международный электоральный форум, в рамках которого пройдут заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов государств - участников СНГ и международная научно-практическая конференция "Международные стандарты в избирательном процессе: опыт и перспективы развития". Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на ЦИК.
Участниками форума станут делегации центральных избирательных органов государств - участников СНГ, научное и экспертное сообщество, студенты и магистранты учреждений высшего образования, представители государственных органов и организаций.
Международный электоральный форум откроет новые возможности для обмена знаниями, опытом и идеями, станет платформой для открытой дискуссии. Обсуждаемыми темами на форуме станут вопросы безопасности и цифровизации избирательного процесса, участия гражданского общества в выборах, правового просвещения молодежи.