В Палату представителей к третьей сессии внесли уже 13 законопроектов

Белорусский парламент готовится к открытию сессии. Особое внимание пакету бюджетных документов на будущий год.

Кроме того, в высокой степени готовности ряд новых законопроектов в разных сферах: от урегулирования административной ответственности до реагирования на чрезвычайные ситуации. В приоритете - пакетный принцип рассмотрения законопроектов.

Узнали, что это значит и как изменится правовое поле.

Подготовка к сессии Палаты представителей

Впереди важное сентябрьское событие для белорусского парламента. В Овальном зале Дома правительства готовятся к открытию нового законотворческого сезона. Впрочем, в этом нет никакой интриги. Каждый третий вторник сентября стартует новая сессия после небольшого летнего перерыва - в этом году 16 числа. Парламентарии верстают план предстоящей работы. В портфеле депутатов - более десятка законопроектов.

Если быть точными, 13 уже внесли в Палату представителей, 12 из которых записали в график рассмотрения на предстоящей сессии. Есть и такие, про которые говорят - в высокой степени готовности. А значит, документы прошли экспертное сито, согласованы и полностью готовы к обсуждению в Овальном зале. Это Налоговый кодекс, деятельность органов по чрезвычайным ситуациям и корректировки в сфере административной ответственности.

Как еще изменится правовое поле? Экономический блок вопросов на предстоящей сессии будет во многом связан с законом о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования. Депутаты обещают: это будет комплексный и системный подход к работе бизнеса, дабы упредить возможные правовые коллизии в будущем. Впрочем, на эту цель будет работать так называемый пакетный принцип подготовки законов - когда в парламент предоставляется весь пакет документов, направленных на реализацию их норм. Такой подход планируется обеспечить при подготовке законодательства об МЧС.