В резиденции Рудаки состоялась встреча спикеров верхних палат Беларуси и Таджикистана

Безопасность, развитие экономики и гуманитарных проектов во имя процветания государств постсоветского пространства - главы парламентов стран Содружества собрались в Душанбе, чтобы сверить часы по унификации законодательства и подвести итоги крупнейших проектов, которые курируют парламенты. В эти дни в столице Таджикистана проходит сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ.

В правительственной резиденции Рудаки состоялась встреча спикеров верхних палат Беларуси и Таджикистана. Наталья Кочанова и Рустами Эмомали подчеркнули высокий уровень отношений между государствами, затронули проекты в экономической и гуманитарной сферах, а также сотрудничество напрямую между регионами двух стран.

На полях Межпарламентской ассамблеи, сессию которой принимает впервые Душанбе, у белорусской делегации 13 ноября запланирован еще ряд двусторонних встреч. Состоится и Совет Межпарламетской ассамблеи СНГ, на котором спикеры подведут итоги реализации крупных проектов.

В таджикскую столицу прибыли делегации Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители партнерских организаций.

14 ноября на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ речь пойдет о модельных законах. Они, в частности, касаются лекарственного обеспечения в государствах СНГ, экологии и ограничения выбросов парниковых газов. Также обсудят правовое поле для развития креативных индустрий, укрепления территориальной обороны, противодействия торговле людьми.