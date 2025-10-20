В военных учениях ОДКБ в Таджикистане примет участие около 1500 человек

В Таджикистане официально стартовали маневры ОДКБ "Нерушимое братство" и специальные учения "Барьер". На полигоне Фахрабад прошла торжественная церемония открытия с участием генсекретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова.

Как отметил он в своем выступлении, "учения проводятся в условиях обострения кризиса системы международных отношений и сохранения конфликтного потенциала в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ".

Общая численность участников учений составляет около 1500 человек и более 200 единиц военной и специальной техники, в том числе 6 вертолетов и свыше 20 БПЛА. 20 октября у бойцов начались первые тренировки.

Сразу после церемонии открытия Объединенный военный штаб ОДКБ взялся за тренировки. Во время церемонии открытия начальник Генерального штаба и Вооруженных сил Таджикистана заявил, что в условиях динамично развивающейся обстановки и концентрации дестабилизирующих факторов в непосредственной близости от границ Таджикистана готовность коллективных сил и средств к выполнению задач по предназначению приобретает все большую значимость и актуальность. Он подчеркнул необходимость объединения усилий стран в противостоянии современным вызовам и угрозам.

Акцент в учениях сделан именно на современных вызовах и угрозах - возможных нестабильных ситуациях в Средне-Азиатском регионе, с которыми должен справляться Объединенный штаб ОДКБ. Для этого будут применяться все современные технологии и способы ведения боевых действий, в том числе с оглядкой на опыт СВО.

Также во время церемонии официального открытия в своем приветственном слове генеральный секретарь ОДКБ заявил, что главы государств - членов организации принимают все необходимые меры по развитию сил и средств системы коллективной безопасности для совместного противодействия современным вызовам и угрозам.

Миротворческие силы ОДКБ в условиях сложной военно-политической обстановки и региональной нестабильности должны быть в постоянной боевой готовности.

Слова коллеги подтвердил и заместитель командующего силами специальных операций Алексей Елфимов, который возглавляет военный контингент из Беларуси: "Наш контингент сил специальных операций, а конкретно миротворческая рота совместно с представителями Министерства внутренних дел будут отрабатывать весь комплекс задач, которые возложены именно на коллективные миротворческие силы. То есть это работа на КПП, сопровождение гуманитарных грузов, отражение нападения на колонну - весь спектр задач, который был определен сегодня".

