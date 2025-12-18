Обращение Президента Беларуси с Посланием белорусскому народу и Национальному собранию

18-19 декабря в Беларуси проходит крупнейшее политическое событие года. Всебелорусское народное собрание определит дальнейшую стратегию нашей жизни.

В нынешнем году общественный интерес и экспертное внимание к ВНС высоки как никогда прежде.

Пятилетнюю стратегию развития страны на рассмотрение ВНС выносят впервые. Программа станет законом для дальнейшей работы всех госорганов и организаций. Решениям ВНС должны соответствовать все государственные и региональные программы, ежегодные прогнозы и другие документы, поэтому внимание к ней - запредельное!

Приобретя конституционный статус и новый формат проведения, Собрание еще прочнее зарекомендовало себя как высший представительный орган народовластия Республики Беларусь.

Сегодня, 18 декабря, заслушано обращение Президента с Посланием к белорусскому народу и парламенту. В соответствии с обновленной Конституцией ежегодные послания заслушиваются только на площадке ВНС.

Во второй день, 19 декабря, запланировано утверждение Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. Ее представит премьер-министр.

По прибытии Президента и Председателя ВНС Александра Лукашенко мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Беларуси.

Главное событие первого дня очередного заседания ВНС - обращение Президента с Посланием к белорусскому народу и парламенту.

"Мы договорились: никаких ссылок на санкции! Не было времени мусолить эти темы, надо было сражаться за каждый экспортный рубль. В 2020 году мы поставили планку по наращиванию экспорта - до $50 млрд. В итоге не просто получили эту цифру, но и продолжили вести торговые отношения почти с 190 странами мира", - подчеркнул белорусский лидер.

"Запад не учел одного - мир огромен! Никто под неоколониальную дудку больше плясать не будет. Глобальный Юг и Азия стали новой реальностью. Сегодня в страны Ближнего Востока и Африку, Китай и Латинскую Америку едут наши сельхозтехника и грузовики, молочная и мясная продукция, шины и комплектующие. Список товаров внушительный", - констатировал Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что 2025 год - итоговый в нынешней пятилетке. "Значимый для нас с учетом того, что текущая Программа социально-экономического развития страны разрабатывалась и принималась в период беспрецедентно агрессивной глобальной повестки, в период политического и экономического передела мира, который до сих пор идет и набирает обороты.

Александр Лукашенко напомнил о череде событий, через которые пришлось пройти за очень короткое время. В их числе ковидный локдаун - пандемия, когда повсеместно важнейшие экономические процессы - поставки товаров, производственные цепочки, отработанная логистика, транспортные потоки - были поставлены на затяжную паузу.

Затем последовали введенные Западом нелегитимные санкции против Беларуси. Это и закрытие Евросоюзом неба для "Белавиа", отключение от SWIFT, блокировка доступа к морским портам, торговое эмбарго и закрытие границ.

"Все вместе - не лучший фон для амбициозных задач", - отметил Президент.

"Мы сломали создаваемый Западом миф о закрытости и изолированности нашей страны, что подтверждают любые мировые рейтинги. Беларусь вошла в топ-50 самых посещаемых туристами стран (48-е место)", - сказал Глава государства.

Он отметил, что только в текущем году более 250 тыс. "просвещенных" европейцев, приехавших по безвизу, лично убедились в безопасности, уюте и красоте Беларуси. "И это при закрытых - более половины - пограничных пунктах", - констатировал Александр Лукашенко.

"Мы сохранили и приумножили сильный реальный сектор экономики, ничего не загубив и не расплескав из советского наследия. В мировом рейтинге конкурентоспособности промышленности занимаем 56-ю позицию среди полутора сотен стран", - сказал Президент.

Вместе с тем, заметил Глава государства, над производительностью труда еще нужно серьезно поработать.

"В столь непростое время отечественные предприятия продолжали активно вкладывать в технологическое развитие и модернизацию. Это задел на будущее. В текущей пятилетке мы завершили реализацию почти 1 тыс. производственных проектов. При том что в необходимых объемах строились и жилье, и дороги, объекты социальной и спортивной инфраструктуры", - заявил Александр Лукашенко.

"Упреждая выпады скептиков о макроэкономических дисбалансах, скажу: у нас стабильная нормальная экономика. Долговая нагрузка снижается, золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме, заслуженно выросло доверие к национальной валюте", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко констатировал, что, учитывая исходные условия в ходе завершающейся пятилетки, итоги для привычной жизни людей в целом приемлемые - обеспечены стабильная занятость, достойный уровень доходов и, самое главное, безопасность.

"За эти годы реальная заработная плата выросла на 40%, достигнув среднего значения Br2700. На протяжении всего пятилетия дважды в год повышались пенсии", - привел данные белорусский лидер.

"В ходе Собрания нам предстоит определить основные направления на следующие пять лет. Прежде чем мы познакомимся с разработанным Правительством проектом, я хотел бы напомнить базовые установки, которым должен соответствовать этот документ - наша программа. Они идут от жизни и очень актуальны. Основа основ - экономика. Это главное оружие в современном мире", - сказал Президент.

"Нам нужен базис для выполнения программы следующей пятилетки, в которую заложены амбициозные планы и показатели. Если хотим стабильно выйти на $100 млрд годового валового внутреннего продукта и среднемесячную зарплату в $1 тыс., должны устойчиво работать предприятия и финансовая система", - заявил Александр Лукашенко.

"В мире три полюса силы - Китай, Россия, США. На самом деле считаю четвертой опорой и Евросоюз. Но с учетом их внутреннего раздрая и истеричных требований - полюс может рухнуть!" - сказал Глава государства.

По словам Президента, центром нового притяжения становится также Индия.

"Нет ничего плохого, что, имея блестящие стратегические отношения с Россией и Китаем, мы начали выстраивать конструктивный диалог с руководством США. Напомню, это один из мощнейших, главных центров силы. Да, диалог порой жесткий, упорный. Да, важны любые мелочи. Но это переговоры сильного с сильным. Уважение и авторитет нашей страны не ставится под сомнение. И мы твердо стоим на своих позициях", - сказал Глава государства.

"Беларусь - наш дом. Только мы определяем свой экономический уклад. Он давно социально ориентированный. И те же американцы - большие рыночные капиталисты - ни разу за все переговоры не требовали от меня сломать эту модель или уйти от нее. Они же не слепые. Видят, какая у нас страна - дороги, чистые города, нормальные автомобили", - отметил Глава государства.

"Мы действительно реализовываем свой, белорусский путь. Вместе, - подчеркнул белорусский лидер. - Все задачи ставим, исходя из собственных интересов и опыта, но понимая, что гарантировать их соблюдение может только суверенное государство".

В своем выступлении Президент высказался об обнародованном недавно плане беглых по "возрождению белорусской экономики": "По сути, это сдача суверенитета Беларуси и развал ее экономики под внешним управлением. Ничего за много лет не изменилось. Все та же драка за некие кресла, должности, финансовые подачки. Поэтому мы, сжав зубы, всегда боролись за сохранение своих производств и промышленной основы развития республики".

"Что предлагают наши беглые с подачи своих хозяев? Недавно вышел этот документ. Буквально месяц назад "свядомыя" офисы в Литве и Варшаве презентовали очередной громкий план "возрождения белорусской экономики". Там четыре основных пункта", - отметил Глава государства.

Первый пункт - подключение к европейской энергетической системе. "Придут к власти - подключат к энергосистеме Европы. Можете представить себе одномоментный рост электротарифов как минимум в 4-5 раз с присоединением к санкциям по российским газу и нефти", - заметил по этому поводу Президент.

Второй - широкая приватизация и распродажа госсобственности. "Комментарии излишни. Видимо, для этого их годами и содержат на грантах и ручном управлении западных спецслужб, - сказал Александр Лукашенко. - Кто же просто так их там будет кормить? Под обещание, что все раздадут".

Третий пункт плана беглых - финансовая независимость за счет кредитов международных организаций. "Противоречие и глупость в одном предложении. Когда эти организации работали в Беларуси, то в большом альтруизме замечены не были, - прокомментировал Президент. - Если дешевый кредит - покупай конкретное западное оборудование, которое сегодня дороже и китайского, и индийского. Не хочешь - не бери".

Наконец, четвертый пункт фактически содержит лишь одно слово - цифровизация. "Без всяких пояснений. Видимо, просто модное словечко, которое нужно вставить в любой план", - заметил Глава государства.

Президент заявил, что в Беларуси на протяжении ряда лет занимаются импортозамещением, которое превращается в импортонезависимость.

"Никогда не стояла задача производить в Беларуси абсолютно все. Но там, где у нас есть местное сырье, научные заделы и школы, мы будем буквально выгрызать свои интересы в сложнейшей и не всегда честной конкуренции. Абсолютно бесчестной конкуренции", - сказал Глава государства.

Он отметил, что в стране появилась своя атомная станция. Это позволило упрочить энергетическую самостоятельность страны почти в два раза, дать самые конкурентные в Европе тарифы производственным предприятиям и открыть новые отрасли - электроотопление жилья, электротранспорт, накопители энергии, майнинг и крипторынок.

"Производим собственные компьютеры и мониторы. Успешно освоили выпуск новых видов продукции в машиностроении - от мощных энергонасыщенных тракторов до беспилотных БЕЛАЗов. Фактически с нуля создали в стране производство легковых автомобилей, запустив серийную линейку на любой вкус. Сотни тысяч отечественных машин реализованы на общем рынке Союзного государства. Отдельные модели занимают в продажах первые строчки" - перечислил ряд достижений Глава государства.

В их числе и построенный новый автобусный завод "МАЗ". Предприятие готово ежегодно выпускать до 3 тыс. комфортабельных машин в современном дизайне.

"На основе современных технологий нарастили собственную добычу нефти. Углубив переработку нефтяного сырья, наладили выпуск нефтяного кокса и других видов нефтепродуктов", - рассказал Президент.

Еще примеры - в Беларуси производят лекарства для онкобольных, аминокислоты, инновационные биопродукты.

В сфере пищевой промышленности развернуты производства от уникальных сухих смесей для младенцев, крайне востребованных безлактозных молочных продуктов до элитных сыров и мясных деликатесов.

"Все это результат большой многолетней работы всех белорусов - от сельского труженика до ученого. Нашей с вами работы", - подчеркнул белорусский лидер.

Говоря про нерешенные экономические задачи, Глава государства обозначил важность технологического суверенитета.

"Технологический суверенитет - я сознательно отдаю ему приоритет, поскольку нас здорово закалил опыт так называемого сотрудничества с Западом, - сказал Александр Лукашенко. - Под разными соусами нас целенаправленно и планомерно ставили в ситуацию зависимости от западного оборудования и даже мелких комплектующих".

Таким образом, подчеркнул белорусский лидер, стало понятно, как важно иметь собственные разработки в критически важных отраслях экономики. "Теперь просто обязаны возвращать производство в новом качестве или с нуля создавать свое в микроэлектронике, робототехнике, фармацевтической отрасли, беспилотных системах и так далее. Да, возможно, сегодня это сложно, очень дорого, но завтра окупится многократно. Без этого просто нельзя", - уверен он.

"Особенно важно в реальном секторе повышать скорость внедрения перспективных разработок", - заявил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что стране нужны проекты, которые базируются на разработках и открытиях отечественных научно-производственных школ. "Роль догоняющих особенно недопустима в развитии микро- и радиоэлектроники. Задача минимум - обеспечить отечественными микроэлектронными компонентами свою промышленность и военно-промышленный комплекс. Это ведь наша тема. Мы здесь давно работаем", - сказал он.

Еще одна конкретная задача, на которую указал Глава государства, - это ежегодный выпуск новых моделей станков с программным управлением под полную потребность отечественных предприятий и выход на мировые рынки. "Мы же машиностроительная страна. Без современных станков какое машиностроение? Опять же, наша тема с советских времен - станкостроение. Поэтому отраслевые министры, руководители совместно с учеными должны согласовать программы и планы новой пятилетки. К 2030 году нужно увеличить плотность роботизации до 100 единиц на 10 тыс. промышленных работников", - отметил Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что государство оказывает содействие: от льгот до уже подготовленных производственных площадей. "Одну из таких уникальных площадок мы создали на территории "Мотовело" - Минский городской технопарк. Любой предприниматель может прийти сюда со своей бизнес-идеей и открыть инновационное производство. Будем расширять этот формат во всех регионах страны. Процесс пошел", - привел конкретный пример белорусский лидер.

Президент указал на необходимость локализации и кооперации в производстве. Он отметил, что произвести абсолютно все невозможно, но необходимо рационально использовать потенциал сотрудничества со всеми партнерами. "Объединять производственные компетенции, решать задачи по ключевым технологиям - критически важно", - заявил Александр Лукашенко.

"У нас есть успешный опыт реализации импортозамещающих проектов с Российской Федерацией - от микроэлектроники, авиастроения до локализации автомобильных компонентов и узлов. Немало общих задумок в партнерстве с Китайской Народной Республикой", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко привел пример целлюлозно-бумажной промышленности, в которой реализуется ряд проектов. "Сфера более чем перспективная, где растет интерес других международных игроков. Мы можем и должны его удовлетворить. В нашей лесистой Беларуси сырья - древесины - под такие проекты имеется в избытке. Поэтому все лесхозы должны быть обеспечены отечественной многофункциональной лесозаготовительной техникой и поставлять на переработку не менее 25 млн куб.м круглой древесины ежегодно", - поставил задачу Президент.

Глава государства обратил внимание, что страна на десятки миллионов импортирует мебель, бумажную упаковку и при этом не может массово построить дешевые профилактории для телят. Между тем в Беларуси по опушкам буквально валяется лес.

"Безобразное отношение соответствующих должностных лиц к этой отрасли, в которую, между прочим, за прошлую модернизацию вложено $2,5 млрд с учетом целлюлозно-бумажного комбината", - заявил Александр Лукашенко.

"Пока ни копейки не вернули. Или вы думаете, вам кто-то их спишет? Выкиньте эти мысли из головы. Про финишную мешочную крафт-бумагу в Светлогорске вы уже пять лет байками кормите", - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что уже который состав Правительства не может показать реальный эффект по триаде сырьевых товаров - древесине, льну, кожевенному сырью. "Или вы безразличные люди, или у вас вообще нет никаких амбиций. Без амбиций никуда", - добавил белорусский лидер.

"В будущем пятилетии следует реализовать минимум 25 крупных инвестиционных проектов в промышленном секторе, - заявил Александр Лукашенко. - Мы имеем перспективные задумки и наработки: создание белорусского поезда в Фаниполе, отечественного самолета в Барановичах, рулонного пресс-подборщика и доильного робота, восстановление компетенций в судостроении на Пинском заводе".

"Пока слабые предложения по нефтехимическому комплексу. После модернизации НПЗ прорывных проектов нет", - добавил белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул, что все эти производства крайне важны для будущего Беларуси, поэтому надо фактически в ручном режиме контролировать все названные стройки.

"На стоящие проекты в стране всегда найдутся ресурсы. К слову, мы имеем рекордный запас золотовалютных резервов. Действительно ли есть необходимость иметь такой объем, как нам диктуют западные системы? Полагаю, следует перестроить стратегию управления международными резервными активами", - предложил Александр Лукашенко.

По его словам, деньги должны работать, а доходы, полученные Нацбанком от управления резервами, должны быть вложены в реальный сектор экономики - в модернизацию производства, локализацию основных комплектующих, выгодные экспортные контракты.

"В последней командировке моей длительной мы очень много со специалистами (у которых больше всего валюты) говорили о деньгах и перспективах. Они меня убеждали в одном, и я с ними согласен, давно об этом думаю: эти валютные огромные триллионные резервы по всему миру завтра могут оказаться никому не нужными, особенно с той политикой, которую проводила бывшая администрация Соединенных Штатов Америки. И нынешняя от этого не отошла", - подчеркнул Глава государства.

Таким образом, подчеркнул Президент, в любой момент на эти резервы могут "наложить лапу" и объявить их незаконными, а по сути - просто украсть.

Глава государства обратил внимание на необходимость развития национальной IT-индустрии. "Опыт санкций, когда по щелчку прекратилось обслуживание программных продуктов, а технологические цепочки предприятий были поставлены под угрозу, стал для нас еще одним уроком. С моей стороны был простой шаг: запретить говорить о санкциях. А они никуда не делись. Вот одно из направлений", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что эта уязвимость в национальной IT-индустрии будет обязательно ликвидирована. "Критические отрасли должны быть обеспечены импортонезависимым программным продуктом минимум на 90%", - заявил он.

Глава государства добавил, что в Беларуси все для этого есть: правовое поле, инфраструктура, школа подготовки IT-специалистов, Парк высоких технологий. "Правительству и ПВТ нужно более активно формировать центры разработок в Беларуси, ориентируя команды айтишников прежде всего на национальные проекты, а не "подносить патроны" крупным компаниям в Соединенных Штатах или других странах", - поставил задачу Александр Лукашенко.

"Мы развиваем технологии электронного правительства, создаем цифровые платформы и сервисы. Но виден ли эффект населению? Понимают ли люди, какие возможности открываются для их удобства? Думаю, не всегда и не все", - заметил Александр Лукашенко.

В этой связи Глава государства обозначил закономерный вопрос: "Для чего создавали Единый портал электронных услуг, если, кроме Минска и областных центров, люди не имеют возможности удаленно записаться к врачу? Вынуждены в шесть утра приезжать в поликлинику и ждать по живой очереди".

Кроме того, отметил Президент, в Беларуси много горячих телефонных линий, порталов и сайтов - от Обращения.бел до чат-ботов. "А толку? Люди как ходили, так и ходят от одной организации к другой", - констатировал он.

Глава государства заявил, что в Беларуси нужно проработать возможность создания единой службы, способной оперативно и компетентно реагировать на вопросы. "Она должна стать универсальным центром обратной связи с населением, куда можно обратиться и по телефону, и через Интернет, и лично. Подобный опыт есть и в России, и в Китае", - обратил внимание Александр Лукашенко.

При этом, подчеркнул белорусский лидер, цель - не цифровизация ради цифровизации. "Если услугу администрировать дороже, чем ее реальная востребованность, то тратить деньги бессмысленно. Будем упрощать там, где это рационально", - заключил он.

Президент отметил, что энергетика является гарантом экономического развития и вопросом самодостаточности государства. "Преимущества Беларуси в данном аспекте очевидны. Построенная АЭС серьезно укрепила нашу независимость энергетическую. Но к 2030 году надо поднять этот уровень еще выше", - заявил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что мощности станции позволили осовременивать соответствующую инфраструктуру и стимулировать развитие электротранспорта. "За это время мы подключили 2 млн кв.м нового электрифицированного жилья. Современные белорусские электробусы курсируют не только в Минске и областных центрах, но и в "экспериментальных районах" - Жодино, Шклове, Новополоцке", - привел примеры Глава государства.

Он подчеркнул, что Правительству и губернаторам нужно расширять такой опыт повсеместно. "Запустите до городов-спутников комфортные надежные электробусы, не убивая маршрутки! Я хочу, чтобы меня услышали и те, кто "тиктокается" в этих тиктоках. Я никогда не был против свободного выбора человека, гражданина, на чем ему перемещаться: на маршрутках или на автобусах. Но когда люди стоят в очереди и граждане ко мне обращаются, я не могу на это не обратить внимания. Мы немедленно произвели немало автобусов на газомоторном топливе, двигателях внутреннего сгорания, электробусов и запустили по маршруту. Выбирайте", - сказал Александр Лукашенко.

Президент назвал надежность энергетических объектов актуальнейшим вопросом. "Министерству энергетики следует не откладывая заняться строительством линий всех классов напряжения, а также подстанций с разумным запасом мощности. Ибо будет генерировать атомная электростанция, а этот продукт довести до населения мы не сможем. Провода старые, по-народному говоря, подстанции никакие - ту мощность, которая нужна в том или ином районе, деревне, не выдерживают", - сказал Глава государства.

При этом, констатировал он, проводимая модернизация будет идти строго в рамках установленного порядка роста тарифов для населения и предприятий. "Люди к этому привыкли. Раньше было $5 в год, сейчас - половина базовой величины, Br21. Никаких скачков здесь не будет. И я хочу предупредить Правительство. Даже дверь не открывайте тем специалистам от энергетики, которые к вам приходят и говорят: "Не укладываемся, себестоимость выше цены". Ну, так работайте, чтобы себестоимость была ниже", - заверил он.

Глава государства, говоря о цифровизации и развитии национальной IT-индустрии, обратил внимание на такой злободневный вопрос, как надежная и быстрая сотовая связь.

"К ней есть вопросы по всей стране. Семейные расходы на интернет уже сопоставимы с прочими коммунальными платежами", - заявил Александр Лукашенко.

"Веду к тому, что при своих немалых доходах мобильные операторы должны обеспечить одинаково стабильную связь в любом населенном пункте. Отговорки больше не принимаются", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко поручил Правительству решить эту проблему буквально в течение 2026 года. "Все нормативные акты, которые вы просили, я подписал", - заключил он.

Президент отметил, что, несмотря на рекордный урожай, в сельскохозяйственном секторе Беларуси есть немало пробелов и их необходимо устранить буквально за ближайший год. "Настоятельно рекомендую подключиться к этой работе всем заинтересованным лицам. Время уговоров и объяснений закончено. Только конкретные дела и результат. Для АПК это кардинальное снижение зависимости от импорта", - подчеркнул он.

Глава государства обратил внимание на важность создания в кратчайшие сроки селекционно-генетического центра в птицеводстве. "Это не просто проект, это будущее нашей птицеводческой отрасли. К слову, лидера в мясном секторе! Мы столько бройлеров и несушек выращиваем, столько у нас яиц на каждого человека, а, грубо говоря, цыпленка где мы берем? На Западе", - обратил внимание Александр Лукашенко. При этом, добавил он, успешный задел в этом направлении имеет Солигорская птицефабрика.

Еще одним архиважным направлением Президент назвал семена отечественной селекции и максимальный отказ от зарубежных аналогов. "Ресурсы ученым и аграриям выделены достаточные. Импорт семян только за собственные деньги сельхозпредприятий. Есть деньги - покупай что хочешь. Но никакой господдержки на цели закупок за пределами страны не будет", - заключил он.

Отдельно Александр Лукашенко остановился на вопросах импорта белорусского продовольствия. "Мы должны иметь выгоду от продовольственного экспорта с ежегодной минимальной планкой в $12 млрд", - заявил Глава государства.

В этой связи Президент обратил внимание на необходимость кардинально осовременить отрасль, переходить на принципы цифрового сельского хозяйства с масштабированием технологии точного земледелия. "Поэтому минимум 40% организаций отрасли к концу пятилетки необходимо освоить и внедрить данную платформу в своих хозяйствах", - сказал Александр Лукашенко.

Кроме того, он поручил провести в каждой сельхозорганизации централизованное материально-техническое обеспечение и диспетчеризацию всей работы с контролем всех процессов - от поля до фермы. "Мы элементарного не делаем. Мы не можем поставить на планерке в каком-нибудь сельхозпредприятии (особенно в разгильдяйских сельхозпредприятиях) задачу механизаторам, а в конце дня спросить за это. Мы от всего этого отошли", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание на необходимость устойчивого и прибыльного производства продуктов питания. "Отрасль ежегодно приносит стране миллиарды долларов экспортной выручки. В этом году - более $9,5 млрд", - сказал Александр Лукашенко.

Он напомнил, что в этом году благодаря слаженной работе аграриев удалось получить один из самых высоких урожаев зерновых - 11 млн т, сахарной свеклы - 6 млн т. "Такого никогда не было. А вспомните, какой был год. Если честно, когда на селекторе определяли уровень зерновых и наши аграрии заявили об 11 миллионах (тонн. - Прим.)... Ну я согласился: "Посмотрим, как вы его достигнете". В животноводстве преодолеем новый рубеж, произведем более 9 млн т молока. Только вдумайтесь в эти уникальные цифры - на каждого белоруса получили больше одной тонны зерна и одной тонны молока. Сколько таких государств? Почти нет", - подчеркнул Президент.

Вместе с тем, отметил белорусский лидер, пробелов в сельском хозяйстве немало. "Причина в повсеместном отсутствии технологической, производственной дисциплины, в приписках и воровстве. Печально. Это тянет целый шлейф проблем. Некачественные корма и уход за животными, болезни и падеж, бесхозяйственное отношение к дорогостоящей сельхозтехнике и так далее. Все это необходимо искоренить в нашей практике. Не в течение пятилетки, а буквально за ближайший год", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что во время недавнего разговора с Премьер-министром он обратил внимание на эти негативные моменты. "Я понимаю, вчерашний губернатор (ранее Премьер-министр Александр Турчин занимал должность председателя Минского облисполкома. - Прим.), знает проблему. И когда я ему называю негатив, он мне говорит: "Так у нас вот там хорошо..." А некоторые районы Минской области в том числе, где он работал (правда, всего четыре района), "кувыркаются" из года в год. Но порядок навести можно же в четырех районах!" - уверен Президент.

"Закостенели. За общими цифрами не видим конкретных проблем. Итоги витебского совещания будут видны во всех районах без исключения. Больше скажу, у меня было желание для всех делегатов ВНС опубликовать 100 страниц - том - с недостатками в сельском хозяйстве по совещанию в Витебской области, - подчеркнул Глава государства. - Ответственным лицам этот стостраничный доклад направлен. Мы подумаем, что делать дальше, если подобное по стране будет продолжаться".

Белорусский лидер констатировал, что подобное отношение к сельскому хозяйству недопустимо. "Дикий падеж молодняка, коров, которые нас кормят. Когда накормить скот не можем... Если кто-то не может, заберите этот скот и отправьте его тому, кто может накормить. Нет, все волокита. Потом обижаются на жесткость требований. Отступления не будет. Настоятельно рекомендую подключиться к этой работе всем заинтересованным лицам. Время уговоров и объяснений закончено. Только конкретные дела и результаты", - подытожил он.

По словам Президента, в Беларуси нужен конкретный план мер для решения задач в машиностроении. Речь идет в том числе о наращивании производства электротранспорта и освоении всей линейки дизельных моторов.

"Особое место в промышленности занимает машиностроение. Ежегодно с наших конвейеров сходят тысячи единиц техники. Но все еще не имеем собственного бензинового двигателя, не освоили всю линейку дизельных моторов. Значит, нужен конкретный план мер, чтобы решить эти задачи", - заявил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер также подчеркнул, что важно не упустить мировой тренд развития электротранспорта. "Нужно наращивать производство такой техники на новом заводе МАЗ, в два раза увеличить мощности "Белкоммунмаша". Пора "БЕЛДЖИ" поднимать планку и обеспечить выпуск отечественных электромобилей и гибридов как минимум по 10 тыс. в год", - сказал он.

Президент указал и на необходимость масштабирования практики запуска сборочных производств за рубежом. "Реализуются договоренности о локализации белорусских тракторов и грузовиков во Вьетнаме, создано совместное производство техники БЕЛАЗ в Иране. Но полностью вывозить из страны наши заводы мы, конечно, не будем", - добавил Глава государства.

При этом, констатировал он, таких предложений по совместным сборкам очень много, особенно в Африке. "Нужны полные актуальные перечни проектов в промышленной кооперации по странам и незамедлительное их выполнение на практике", - заключил Александр Лукашенко.

Президент назвал бережливость и качество "аксиомами конкурентоспособности белорусского товара". "Инструменты, которые широко используются в мире, так называемый бережливый менеджмент. У нас пока очень фрагментарное внедрение. Разверните работу в рамках возрожденного на государственном уровне Знака качества, ставшего нашей самой престижной наградой для производителей", - обозначил задачу на перспективу белорусский лидер.

Только качество и безупречный сервис обеспечивают выживание и дополнительный заработок, сделал акцент Глава государства. "Мы не можем и дальше продавать нашу продукцию за рубеж, не обеспечив ее сервис", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Обязательное условие для успешных продаж - это, безусловно, высокое качество. Это тем более актуально в современных условиях жесткой конкуренции. "В СМИ каждый раз: то там загорелся автобус МАЗ, то еще где-то его подожгли и так далее… Начинаем разбираться - а ничего не горело. Это конкуренция. Нас просто таким образом пытаются наклонить и показать, что у нас некачественная продукция", - пояснил на конкретных примерах Александр Лукашенко.

Вместе с тем и отечественным производителям еще есть над чем работать в плане улучшения качества товаров и продукции.

Говоря о приоритетах в развитии потребительского рынка, Глава государства обратился к владельцам торгового бизнеса: "Вы первые формируете спрос и решаете, что и как положить на прилавок. Я не знаю, должен ли Президент объяснять, что если на товаре написано "Сделано в Беларуси", то преимущество на полке должно быть за ним. И меня просят об этом неравнодушные граждане, давно просят. Делаю последнее замечание".

Говоря о развитии внешней торговли, Президент критически высказался о работе некоторых организаций. "Для чего мы тратим столько денег на структуры, которых не видно и не слышно, - Национальное агентство по инвестициям (при Минэкономики), Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен (при МИД), Агентство внешнеэкономической деятельности (при Банке развития), БелТПП и прочие? - спросил Глава государства. - Это блатные кормушки чиновников с раздутыми штатами и зарплатами. Ликвидируйте в течение первого квартала 2026 года".

Глава государства обратил внимание на необходимость эффективных продаж для успешной внешней торговли.

В связи с этим Александр Лукашенко упомянул про свою недавнюю большую зарубежную командировку, которая включала в том числе визиты в Алжир, Оман, Мьянму. По словам Президента, он в очередной раз убедился: белорусы не умеют торговать. В отличие, например, от многих жителей региона Ближнего Востока, где исторически сильны торговые традиции. И Главе государства даже пришлось во время переговоров с Султаном Омана просить научить белорусов торговать: "Мы произведем, мы поставим. Но давайте создадим вместе компанию и будем вместе торговать на ваших традиционных рынках".

Президент критически заметил, что отдельные производители, изготовив продукцию, не занимаются ее продвижением на рынке, а, образно говоря, "выбрасывают за забор, продавая неважно по каким ценам, и сидят чего-то ждут".

"Вроде бы, выпускаем достойную линейку товаров, но про них или не знают на дальних рынках, или наживаются толпы посредников, снимая основные сливки и получая прибыль. Пора усвоить, что продажи - это искусство, - подчеркнул Глава государства. - Нельзя полагаться на авось или случайные обстоятельства. Нужна продуманная стратегия, четкий план с грамотной логистикой".

Александр Лукашенко заверил, что ответственным производителям-экспортерам государство всегда готово подставить плечо. "Отдача очевидна - бюджетные инвестиции в экспорт полностью окупились, в десятки раз (на каждый рубль бюджетной поддержки получили $30 экспорта). Если надо еще какие-то стимулы, которые гарантированно дадут результат, предлагайте оперативно", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент напомнил, что командируемые за границу чиновники должны понимать: больше никакого туризма. Совмин и МИД ведут базу экономических и инвестиционных заданий по каждой стране.

Глава государства обратил внимание, что пока внутри страны хозяйничает импорт, представители сферы торговли и производители обращаются за господдержкой. "Надо перевернуть эту пирамиду", - сказал Александр Лукашенко.

"Для Правительства показатель доли отечественных товаров на внутреннем рынке будет наряду с ценами основным критерием оценки работы. Есть продажи - будут объемы производства, ВВП будет и экспорт. Но если не будет продаж - не будет у вас ни ВВП, ни объемов, ни зарплат. Как экономист вам говорю - простейшая формула, - подчеркнул Президент. - Все должно идти от сбыта. Все свои маркетплейсы, торговые сети и прочие структуры заставьте, наконец, работать на страну. Иначе будем разбираться с этим другими, известными для вас, методами. Другого выхода нет, если хотим жить в нормальной стране, а не воевать".

Глава государства обратил внимание на приоритеты в совершенствовании потребительского рынка.

"Для нас, белорусов, выбор, какой товар купить - белорусский или иностранный, это вопрос национальной безопасности (должен быть)", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Многие никак не могут преодолеть стереотип об элитности импорта. Но это не результат опыта. Это инструмент промывания мозгов, если хотите, который был достаточно успешно применен еще в советском обществе, особенно на позднем этапе развития", - добавил Президент.

Он подчеркнул, что качество производимых белорусами товаров было и остается одним из лучших в мире. Однако есть недоработки с тем, как сами белорусы позиционируют себя на собственном же рынке, считает Глава государства.

"Может, где-то Дольче Габбана или Версаче и прочие больше раскручены. Может, даже качественнее. Но что, нельзя носить белорусское? "Разденут" на улице? Противно смотреть?" - задал риторические вопросы Александр Лукашенко, и его слова зал поддержал аплодисментами. В продолжение темы Президент отметил, что многие очень состоятельные люди, с которыми ему приходилось встречаться, одеваются весьма просто и скромно, потому что шиковать в таких кругах считается зазорным. "А мы вроде бы живем в небогатой стране, еще чего-то - вы про Беларусь (так. - Прим.) говорите, и наше население. Но посмотреть, на каких автомобилях ездит народ, одевается во что, встает вопрос: ну зачем вы тратите огромные деньги на то, чтобы поддержать зарубежного товаропроизводителя? Ну поддержите вы своих. "Камволь", Оршанский лен и так далее… Хорошие ткани, свои ткани, экологически безопасные. И это касается каждого. Над этим надо подумать прежде, чем упрекать власть во всех грехах и меня в том числе", - подчеркнул Глава государства.

Президент обозначил туризм как одну из важных точек прироста экономики. "Актуальность создания сильного бренда белорусского туризма, думаю, объяснять не надо. Как и то, что эта сфера может стать мощнейшим инструментом продвижения имиджа Беларуси как открытой и гостеприимной страны, - сказал Александр Лукашенко. - Задача на предстоящее пятилетие - увеличить вклад туризма в экономику минимум в два раза".

И для этого есть все, констатировал Президент. Он подчеркнул, что каждый уголок Беларуси имеет свое лицо и свою самобытность. Минск - уникальная столица мирового уровня. Брестчина - это не только легендарная крепость-герой и древняя Беловежская пуща, но и душа белорусского Полесья. Витебск - культурный и фестивальный центр страны. Гомельская область привлекает туристов дворцово-парковыми ансамблями и самобытной народной культурой. Могилевская земля - это целебные источники и уникальные краеведческие музеи, а Гродненская область - край замковой архитектуры.

Однако от туристов есть нарекания по поводу отсутствия сервиса по всей цепочке услуг и сопровождения в цифровом виде: бронирование жилья, покупка билетов, поиск маршрутов, заказ экскурсий. "Отсутствие подобного комфорта - это потеря потенциального гостя. Все решения в отрасли по предложениям Правительства приняты. Приступайте к разработке полноценной отечественной туристической платформы", - поставил задачу Президент.

Отдельные поручения Главы государства прозвучали для руководителей местной вертикали. "В условиях ажиотажного спроса уже вчера нужно было расширять номерной фонд санаториев, строить новые гостиницы, особенно в районных центрах. Губернаторы на это смотрят со стороны и чего-то ждут. Не можете сами, привлекайте к работе частные структуры", - заметил Александр Лукашенко.

"Вам нужно активнее продвигать туристические услуги через наши посольства, дилерские центры и даже более агрессивную рекламу. Нагрузите этой работой послов. Они пока особо не перерабатывают", - добавил Президент.

"Беларусь - чистая страна. Это первое впечатление, которое озвучивают наши гости. И это огромный труд. Десятки тысяч людей ежедневно выходят на работу, наводят красоту, даже тогда, когда большинство наших граждан еще спят", - отметил Глава государства. И речь не только про отсутствие мусора, но и про ухоженные парки, украшенные цветами улицы и каждый обустроенный для отдыха уголок.

Однако люди настолько привыкли к такому порядку, что некоторые начинают злоупотреблять этим, образуя свалки отходов даже в лесных массивах. По словам Президента, даже в Год благоустройства фиксируются десятки случаев порчи вандалами новых объектов.

"Может, и не к месту, но, родные белорусы, я обращаюсь к каждому из вас. Давайте уважать труд людей, не заставлять государство прибегать к сингапурским методам, не уничтожать страну. Ибо произойдет то, что в этом "райском западном саду", - предупредил Александр Лукашенко. - Что касается Сингапура, напомню: там только за брошенный фантик можно получить штраф Br2 тыс. или исправительные работы. У нас такие инициативы уже звучат от депутатов. Неужели еще здесь надо принимать драконовские меры?"

Александр Лукашенко во время заседания потребовал немедленно устранить необоснованное посредничество.

"Проинформирую вас, что я поручил Заместителю Председателя (ВНС. - Прим.) Косинцу Александру Николаевичу немедленно заняться этим вопросом - посредничества. Выкорчевать его на корню. Мы теряем от 30 до 50 процентов в цене только из-за того, что кормим посредников. Это нормально?" - критически заметил Президент и поручил Правительству также немедленно подключиться к борьбе с необоснованным посредничеством.

В качестве негативного примера Александр Лукашенко привел ситуацию с поставкой регуляторов роста для рапса. Министру сельского хозяйства и продовольствия было поручено Главой государства закупить эти препараты централизованно и обеспечить ими регионы. "Так он месяца два согласовывал какое-то решение дополнительное, когда этот рапс уже вырос по колено. Это что, нормальная ситуация?" - обратил внимание Президент.

Глава государства в числе приоритетных задач на перспективу назвал развитие сильных регионов. Он подчеркнул, что все направления экономики должны быть положены в основу новой региональной политики. "В каждой области и районе - туда смещаем центр тяжести, все силы и ресурсы, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Важнейшая задача - остановить отток людей из регионов, разгрузить столицу и областные центры. Надо решить этот вопрос революционными методами, окончательно и без обсуждений. Ибо обезлюдим страну - стянем все в Минск и областные центры".

Президент отметил, что для современных людей, особенно молодежи, важнейший приоритет - собственное жилье, и именно в этом они ожидают содействия от государства. "Для меня как Президента и на что я нацеливаю власть: главный приоритет - равномерное распределение производительных сил. И если жилье - это и агрогородок, и опорная деревенька, это районные, областные центры, а не только Минск, как, может быть, многие из молодежи это понимают", - обратил внимание Глава государства.

"В Минске должен быть установлен лимит на ввод новых метров жилья - не более 300 тысяч в год. Может быть, и меньше", - сказал Александр Лукашенко.

В качестве альтернативы Президент назвал развитие городов-спутников. "Создавайте там и на прилегающих к ним территориях аналогичную по качеству полноценную городскую среду. Хотя вижу, что здесь море проблем. Тоже комплексно рассмотрим тему в следующем году", - отметил белорусский лидер.

Президент напомнил, что в течение всего этого года в Беларуси активно занимались благоустройством территорий. Наведен порядок на многих значимых объектах, проведены два республиканских субботника.

"Теперь следует обратить внимание на заброшенные строения, - сказал Глава государства. - Правительству, исполкомам совместно с военными необходимо максимально упростить все требования и процедуры, уменьшить сроки и саму стоимость сноса, вовлечь в оборот появившиеся земли. Все полномочия отданы, розданы, документы подписаны. Надо центр тяжести переносить на места. Председатель, райисполкомы должны в районах решать эту проблему, а может, и сельские советы. Это их интерес и зона ответственности".

Александр Лукашенко отметил, что Год благоустройства завершается, но сам процесс - нет. Он остается на контроле у Президента. "Неважно, какими целями и задачами вызваны мои поездки в тот или иной регион. Первое, что я оцениваю, - хозяйский подход на любых объектах. Не должно быть зачуханных производств, деревень, дорог и прочего, - сказал белорусский лидер. - Не забывайте, что Беларусь - наш общий дом. Порядок в нем - это первое, что надо учитывать, говоря о базовых установках в развитии социальной сферы. Комфорт - это качество жизни, а экономика - это люди. Люди, которые заново построили нашу страну совсем недавно, после войны (Великой Отечественной. - Прим.)".

Чтобы остановить отток людей из регионов в большие города, нужно прежде всего решить вопросы трудоустройства и жилья, уверен Глава государства.

"Мы не страна Запада, где люди привыкли подолгу жить в съемном жилье, иногда всю жизнь. Белорусы предпочитают жить в собственных домах и квартирах (и это хорошо)! Поэтому молодые специалисты в перспективе должны иметь право выкупа арендного жилья, а его строительство должно быть увязано с созданием рабочих мест", - сказал Президент.

"Нужен новый национальный подход, мотивирующий к переезду в сельскую местность, с конкретными условиями, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Я не буду говорить о том, что надо в этом плане сделать. Думаю, в Правительстве этим займутся и доложат. Но Правительству, вместе с нашими депутатами, необходимо уже в ближайшее время внести свои проработанные предложения (на эту тему. - Прим.). И если мы говорим о закреплении в регионах молодых специалистов, то должны уделять внимание семейным парам с детьми".

Глава государства обратил внимание, что сегодня все развитые страны столкнулись с беспрецедентным снижением рождаемости и старением населения. К сожалению, Беларусь не исключение.

Президент напомнил, что по оказанию медицинской помощи матерям и детям Беларусь сохраняет лидирующие позиции в мире и длительное время удерживает низкие показатели младенческой, детской, материнской смертности, что является огромным достижением. Но этого уже мало, уверен Александр Лукашенко.

Чтобы только сохранять численность населения, в семьях должны рождаться по три малыша, подчеркнул Глава государства. Этот тезис был воспринят аплодисментами.

Президент указал на то, что с точки зрения материального стимулирования сделано достаточно. До появления ребенка будущие мамы обеспечены бесплатным полным медицинским сопровождением, выплачиваются весомые детские пособия, предусмотрен семейный капитал, в стране держат на возможном минимуме тарифы за детский сад, субсидируя их из бюджета.

"Но не всегда причина только в экономических мерах. Часто повторяю: деньгами рожать не заставим. И опыт последнего десятилетия это подтвердил. Самое трудное - работа со стереотипами, навязываемыми через интернет, фильмы, рекламу. Надо учитывать и то, как влияет на сознание молодежи создаваемый образ успешного делового человека, не обремененного семьей, - отметил Александр Лукашенко. - Мы не сломаем эти мировые тенденции, не закроемся от них. Мода на нетрадиционную семью - та же тема. И все это выглядит как глобальный проект против человечества".

"Но что мешает создавать свой, национальный стереотип? Мы же через это уже проходили. Белорусский. Надо возвращать образ женщины-матери на пьедестал. Сегодня она может быть и деловой, и успешной даже с тремя и больше детьми. Примеры есть. И в политике, и в спорте, в других сферах", - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что это "вопрос будущего - нашего и наших потомков: не может быть Беларуси, не может страны Беларуси без белорусов!". "Нам нужны люди. Это главный вопрос, и я об этом открыто говорю", - отметил Александр Лукашенко.

"Дорогие женщины, родите три малыша и требуйте от меня что угодно", - сказал Александр Лукашенко. Это предложение было воспринято бурными аплодисментами аудитории.

Глава государства обратил внимание: чтобы только сохранять численность населения, в семьях должны рождаться по три малыша.

Президент указал на то, что с точки зрения материального стимулирования сделано достаточно. До появления ребенка будущие мамы обеспечены бесплатным полным медицинским сопровождением, выплачиваются весомые детские пособия, предусмотрен семейный капитал, в стране держат на возможном минимуме тарифы за детский сад, субсидируя их из бюджета.

При этом Александр Лукашенко уверен, что не менее важны условия труда для женщин, вышедших из декретного отпуска, и отношение к ним. "У нас это целая беда для работодателя", - заметил Глава государства и привел мысли нанимателей: "А, пойдет, родит. А что потом с ней делать?"

"Ничего (не. - Прим.) делать. Надо, чтобы второго-третьего рожала", - подчеркнул Президент.

"В нынешней демографической ситуации преступно даже думать о том, что молодые мамы - головная боль для работодателя", - отметил Глава государства.

"Не менее важный, чем рождение детей, ориентир - активное долголетие. В большей степени это результат того образа жизни, который выбираем. К концу 2030 года каждый пятый белорус будет при нынешних темпах старше 65 лет", - отметил Александр Лукашенко.

Рецепт долгой и качественной жизни знают все - физкультура и спорт, обратил внимание Глава государства.

"Не буду подробно рассказывать, как много сделано для возможности вести активный образ жизни. Начиная с оборудованных дворовых территорий, велосипедных дорожек и заканчивая дворцами спорта по всей стране. Никогда у нас не было таких возможностей заниматься любыми видами спорта. Кто и как их использует…", - обратил внимание Президент.

Глава государства посетовал, что белорусы порой не ценят свое здоровье, а потом приходится тратить огромные деньги, платить соответствующим категориям врачей, чтобы вытащить их, заслонить от болезни. "Помните пандемию?" - задал вопрос Александр Лукашенко.

"В ближайшей перспективе нам надо сосредоточиться на повышении гибкости системы профессионального образования. Корректировка учебных стандартов и планов должна проводиться в сжатые сроки, под нужды заказчиков и требования экономики", - сказал Глава государства.

Президент уверен, что необходимо продолжать сокращать сроки подготовки специалистов, но с учетом интенсификации обучения. При этом отметил, что получить высшее и среднее специальное образование - это не прогулка по жизни, это настоящий труд.

"После обеда студенты должны работать в лабораториях, учреждениях, на предприятиях. Тогда и заказчики кадров не скажут, что молодежь не знает реального производства. И копейку какую-то студентам можно платить. Надо только подумать, как это правильно сделать", - сказал Президент.

Говоря о качестве образования, Глава государства отметил, что это важный приоритет, соединяющий интересы государства и общества. Все начинается со школьной скамьи.

Александр Лукашенко напомнил, что только в 2025 году белорусские школьники стали абсолютными победителями Международной географической олимпиады. На олимпиаде по математике команда Беларуси заняла 5-е место среди более чем 100 стран, опередив все европейские государства. Аудитория восприняла эти факты бурными аплодисментами.

"Экспорт образовательных услуг достиг $115 млн. Но это далеко не предел. Только в 2025 году у нас учится 35 тыс. иностранных студентов. География - 120 стран", - привел данные Глава государства.

Президент обратил внимание: где бы он ни был, в том числе в Китае, везде обращаются с просьбой принять их студентов на обучение, в частности, за гранты, то есть за счет белорусской стороны.

"Но когда я встречаю людей, которые разговаривают в Африке, Зимбабве, Алжире на нашем родном языке, на русском языке, думаю: все-таки молодцы в Советском Союзе. Грантов хватало. Вырастили нормальных специалистов. Сегодня они уже руководители государств", - заметил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что обучение иностранных студентов - белорусский актив в любой стране, хороший актив, который помогает потом продвигать экономику Беларуси в этих странах.

Вместе с тем Александр Лукашенко отметил, что самое важное - доступность отечественного образования для белорусов. "И мы здесь мировые лидеры по доступности", - сказал Президент.

"Именно кадры новой формации - это главный ориентир для системы образования. Надо больше готовить нано- и биотехнологов, архитекторов и высококлассных конструкторов", - отметил Глава государства.

Президент рассказал, что уже со следующего учебного года в БГУ начнется подготовка специалистов по естественно-научным направлениям. Этот опыт должен быть масштабирован по всей стране с учетом профиля наших вузов.

Александр Лукашенко обратил внимание, что у молодежи формируется запрос на актуальные знания. Это реалии, которым должны соответствовать отечественные школы и вузы. Особенно сегодня, когда высокие технологии так глубоко проникают во все сферы жизни, диктуя новые требования.

По словам Президента, необходимо учитывать, что сегодня ведущие мировые державы активно формируют национальные стратегии в области искусственного интеллекта.

Глава государства заметил, что Беларусь имеет свою научную школу с глубокими традициями в математике и информационных технологиях. В стране есть исследователи, инженеры и разработчики мирового уровня.

Президент отметил, что и НАН Беларуси не должна оставаться в стороне от этой работы. Академии наук вместе с Правительством поручено буквально в ближайший месяц внести конкретные предложения по повышению роли Академии с учетом состоявшихся разговоров. "Без порождения научного иждивенчества и пустой траты ресурсов", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Рассуждая в целом по теме образования молодежи, Глава государства заметил, что в этом плане человек от младенческого возраста до окончания вуза - на государственном обеспечении. "Что, не так? Образование - это же дикие деньги! Мы тратим огромные деньги, чтобы в школе получил образование, в вуз поступил", - заметил Президент.

Александр Лукашенко рассказал, что в его время было сложнее поступить в вуз. "Непросто было поступить на экономический факультет", - заметил Глава государства. И напомнил, что дал нынешней молодежи равные возможности, имея в виду поступление в вузы по целевым направлениям.

"Что еще надо? Бери голову в руки и вперед. Иди учись. Но если ты не учишься, то какой ты специалист и какое ты имеешь право требовать потом от власти (высоких зарплат. - Прим.)?" - задался вопросом Президент.

"Чтобы зарабатывать, надо учиться, учиться и еще раз учиться. Это старо как мир. Поэтому, прежде чем от кого что-то требовать, особенно от меня, (посмотрите. - Прим.) в зеркало, на себя посмотрите. Надо работать!" - подчеркнул Глава государства.

Глава государства обратил внимание на то, что в развитие здравоохранения вкладываются огромные ресурсы. Постоянно открываются новые объекты, проводится ремонт медицинских учреждений, закупается современное медоборудование.

В межрайонных центрах проводятся операции, которые ранее выполнялись только в РНПЦ или в областных больницах. В глубинку приезжают современные передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Причем многие из них отечественного производства.

"Умеем и можем все. Но не всегда все делаем", - заметил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что условия для работы медиков созданы, зарплату врачам подняли, как они требовали. Но попасть к нужному специалисту часто проблема, особенно в малых районах и на селе.

"Хлеб у сельчан требуем, у крестьян, а они неделями ждут то консультации специалиста, то диагностических исследований", - указал глава государства.

Вместе с тем Президент напомнил, что в стране четыре медвуза - выпускников для такой компактной страны, как Беларусь, достаточное количество. "А кадров все равно не хватает. Или хватает?" - задал вопрос Александр Лукашенко. В связи с этим он отметил, что в Беларуси на 10 тыс. человек населения значительно больше практикующих врачей, чем в Евросоюзе.

Кадровый вопрос в стране решают за счет интернов и молодых специалистов, но они не задерживаются, обратил внимание Президент и задал вопрос ко всем ответственным, понимают ли они сами, что происходит в отрасли.

Александр Лукашенко поручил разобраться в этом вопросе совместно Правительству и руководителям местных органов власти, обратив внимание на существование постоянной рабочей группы по медицине.

"Еще раз обращаю ваше внимание на то, что все этапы медпомощи людям - от раннего выявления болезни, комплексного лечения до реабилитации - должны выполняться в оптимальные сроки независимо от возраста и места проживания человека", - подчеркнул Глава государства.

Также он заметил, что недавно высшие должностные лица прислали письмо с предложением всех дипломатических работников поставить на учет в Республиканский клинический медицинский центр Управления делами Президента.

"Совесть у вас есть? Чего вы тянетесь в эту больницу? Она уже давно не самая лучшая в стране. У нас море таких госпиталей", - прокомментировал Глава государства, заметив, что некоторые считают, что "там, где Президент, там хорошо".

Президент рассказал, что не лечится в этой больнице. "Да Господь с вами, я там не лечусь, - сказал Глава государства. - Слава Богу, еще пока Господь меня уберег от этой больницы. Я там не валяюсь. Успокойтесь".

"И потом. А простым людям как?" - добавил Александр Лукашенко.

"Нам есть чем гордиться и не нужно все, что у нас есть, втаптывать в грязь", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что белорусские хирурги выполняют высокотехнологичные операции в кардиологии и нейрохирургии, травматологии и трансплантологии. В стране прилагают максимум усилий в борьбе за жизнь деток с самыми тяжелыми прогнозами. В детской онкологии внедрили и совершенствуются инновационные технологии.

Беларусь держит руку на пульсе в развитии репродуктивной медицины. Только за последние три года белорусские врачи провели более 5 тыс. ЭКО. Родились почти 2 тыс. долгожданных малышей, рассказал Президент.

Вместе с тем, по словам Главы государства, вопрос качества медпомощи - очень чувствительная и сложная тема. Она сложна, как и работа врача.

"Понимаю, что с людьми, которые сами ставят себе диагноз, лечатся по интернету, запускают болезнь и ждут потом от доктора чуда, с этими людьми трудно иметь дело. Но и жалобы пациентов, с которыми порой приходится разбираться и Администрации Президента, и другим органам власти, часто имеют основания", - заметил Александр Лукашенко.

Президент заверил, что такие обращения всегда будут держать на контроле: это вопрос доверия общества ко всей системе здравоохранения, которая работает все-таки достойно. "Это оценили и многие вернувшиеся из Польши и Литвы, хлебнув "райского сада", - добавил Глава государства.

"Как я говорил: зубы полечить - в Беларусь. Здесь качественно и дешевле. Ну, поехали туда - пускай там вырывают вам зубы. Чего вы сюда возвращаетесь?" - задал риторический вопрос Глава государства.

Президент обратился к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики. "Вы работаете на местах, в том числе с обращениями избирателей, встречаетесь с людьми, знаете о настроениях в обществе. С одной стороны, это возможность отслеживать, как работают законы на практике, с другой - вовлекать людей в обсуждение новых проектов. Чем больше услышим мнений, тем ближе будем к оптимальному результату", - отметил он и подчеркнул, что надо больше работать с людьми.

"Абсолютно убежден, что необходимо активнее включать население в обсуждение изменений в законодательстве", - сказал Александр Лукашенко и подчеркнул, что для этого есть мощный ресурс - Национальное собрание.

Говоря о развитии сферы правового регулирования государства, Александр Лукашенко сделал акцент на понятии справедливости. "Запрос в современном обществе на справедливость только растет. Но это дорога с двусторонним движением. Мы все хотим жить и работать под защитой закона. Справедливый запрос? Да. Государство как система требует соблюдать этот закон. Справедливо? Разумеется. И в этом вопросе взаимной ответственности важнейшую роль играет уровень вовлеченности общества в процесс законотворчества", - подчеркнул он.

Конституция страны трижды в истории проходила экспертизу коллективным мнением, изменения в Основной Закон принимал народ абсолютным большинством голосов. "В ней определены базовые постулаты государственного развития и нашей идеологии. А любая попытка разрушить их, внести смуту в жизнь людей влечет уголовную ответственность. Наши законы ничем не отличаются от любых других в мире, но некоторые решили "понюхать" западную демократию, поддавшись эмоциям. Сегодня раскаялись, домой хотят вернуться. В Конституции, еще раз подчеркну, закреплена политическая воля большинства. Закон нас защищает - мы его соблюдаем. Простая и объективная формула правового государства, каким и является Беларусь. Так мы понимаем нашу белорусскую модель демократического развития", - обозначил Глава государства.

"Я поручал провести ревизию подзаконных актов, да и законодательства в целом. Проведена масштабная работа, но она не должна быть разовой акцией. Ревизию законодательства стоит проводить на постоянной основе, потому что жизнь очень быстро меняется и законы от нее отстают", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратился к руководителям парламента. "Вами создано множество групп, комиссий, экспертных советов. Вы постоянно собираетесь и что-то обсуждаете. Наверное, это правильно. Но часто после таких советов раз за разом приходите к Президенту с инициативами уточнить пункт, абзац, статью и так далее. Вот почему я говорю о систематизации законодательства", - подчеркнул Глава государства.

"Максимально комфортные условия созданы в Беларуси для инвесторов. Требование одно. И оно принципиальное: платите достойную зарплату тем, кто на вас работает в Беларуси, соблюдайте закон и не смешивайте экономику с политикой", - сказал Александр Лукашенко.

"Не надо эксплуатировать наш народ, деньги зарабатывать, выводить в Литву, а потом оттуда финансировать протестные настроения. Вот этого быть не должно. Все должно быть честно", - подчеркнул Глава государства.

Президент высказался о необходимости защиты своей страны. "Аналогичные цели должны ставить перед собой все общественные организации и партии. Время такое. Защита интересов Беларуси - на первом месте. Не будут больше в нашем политическом поле работать иноагенты и экстремисты. Это тоже вопрос справедливости", - сказал Александр Лукашенко.

В этой связи Президент высказался о помиловании ряда осужденных, в том числе в рамках договоренностей с США. Он не исключил, что решение освободить тех или иных лиц, причастных к событиям 2020 года в Беларуси, может вызвать непонимание некоторых внутри страны. Например, из числа правоохранителей. "Когда я кого-то там отпустил - в Литву, Польшу или южнее, вы не переживайте. Это мои функции и полномочия. Вы меня избрали - разрешите мне выполнять свои полномочия. А вы на каждом рабочем месте выполняйте свои. Тихо, спокойно мы решим все вопросы - с американцами, китайцами, россиянами, африканцами", - отметил Глава государства.

Реагируя на критику из-за рубежа со стороны беглых, что осужденных в Беларуси помиловали с какой-то целью, Александр Лукашенко призвал не пенять на него в этой связи: "Я делал то, в силу своих полномочий, о чем вы меня просили". Часть осужденных было помиловано в гуманитарных целях, для воссоединения семей.

Какие бы мирные инициативы ни звучали, ситуация в мире серьезно обостряется, заявил Президент.

"Национальное единство, мир, безопасность - базовые ценности, которые мы осознаем с каждым днем все острее. И это результат в том числе ежедневной работы силовых ведомств, структур, каждого сотрудника в погонах. Объективно: легкой службы не бывает. Легких периодов в части рисков и угроз национальной безопасности тоже нет. Да и не было у нас. Никогда в истории. А сегодня они в разы больше. Это страшная тенденция - мировое сообщество втягивают в глобальную войну. Какие бы мирные инициативы ни звучали, ситуация серьезно обостряется. Даже тот же Трамп - что бы он ни предполагал, вы же видите, как тягомотину устраивают", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что в Беларуси эффективно функционирующая система реагирования правоохранительных органов на любые вызовы и угрозы. "Мы создавали ее в трудный период, переломив опасную ситуацию, которая сложилась в 90-е. Тогда навести порядок и обеспечить людям защиту от бандитского произвола стало делом чести. Сегодня каждый гражданин знает, что его жизнь и имущество находятся под надежной защитой. У нас можно развивать бизнес без "крыши" от братков, и то, что мы все это воспринимаем как норму, - большое достижение", - подчеркнул Глава государства.

"Стратегическую защиту обеспечивает и наше военное сотрудничество, прежде всего с Российской Федерацией. Беларусь и Россия реализуют комплекс мер стратегического сдерживания. Это развертывание на нашей территории российской составляющей Региональной группировки войск: в случае обострения конфликта вооруженные силы, несколько десятков тысяч человек с запада России, немедленно вторым эшелоном включаются в военную борьбу", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что в Беларуси также размещено тактическое ядерное оружие.

"Кроме того, первые позиции оборудованы для ракетного комплекса "Орешник". Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство", - заявил Президент.

Александр Лукашенко ответил на критику тех, кто сомневался в необходимости размещения в Беларуси такого мощного вооружения - мол, это первостепенная цель для атакующей стороны и страна теперь будет под прицелом. "Не поддавайтесь этим разговорам", - призвал белорусский лидер.

Он привел параллель со строительством Белорусской атомной станции. Сперва это решение критиковали и внутри страны, и ее ближайшие соседи. Сейчас в собственной АЭС заинтересована и Литва, а Польша планирует обзавестись аж двумя атомными объектами. Германия и Франция полностью расконсервировали свои атомные станции.

"Поэтому не поддавайтесь этим разговорам, что вот ядерное оружие и по этим объектам будут нанесены удары. А что, если против нас будут воевать, нас что, по головке гладить будут? Против нас будут наносить удары. И будут наносить удары, как модно говорить, по центрам принятия решений. Поэтому мы делаем все для того, чтобы не допустить войны", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что Вооруженные Силы сделали упор на отечественные системы, которые производят в Беларуси, и довольно неплохо. "В стране создана белорусская школа ракетостроения. Организовано производство собственного стрелкового оружия и боеприпасов. Какие бы беспилотники ни были, солдат - с пулеметом, автоматом, пистолетом, гранатометом - решает проблему на поле боя. Особенно в наших условиях, когда вокруг лес и болота. Это важнейшее условие победы, мы это начали делать", - подчеркнул Президент.

Особых успехов Беларусь достигла и в сфере противовоздушной обороны. Ее системы, например "Бук", востребованы в том числе за рубежом. "Своя ракета, своим установки - прекрасная машина. Нам в Беларуси достаточно. Научились производить дроны, но всегда военных успокаиваю: не торопитесь, это не степная страна, где все как на ладони, и они дронами наносят тебе ущерб. Мы живем в лесу, и война будет, нравится, не нравится, в основном партизанская, - описал Александр Лукашенко гипотетический сценарий военных действий в Беларуси. - Надо видеть, где мы будем вести войну. Из этого исходим. И начали создавать свои вооружения. Они гораздо дешевле. Но мы не забываем и о ракетах. Беспилотники, контрбатарейная, радиоэлектронная борьба, оперативная маскировка - это то, на что необходимо обратить первостепенное внимание".

По его словам, белорусским военнослужащим приходится основательно изучать опыт современных военных конфликтов, прежде всего конфликта в Украине. Как результат, в состав Вооруженных Сил включен новый род специальных войск - беспилотная авиация. "Дроны - новая реальность, но никакие дроны не заменят подготовленного солдата, - обратил внимание Глава государства. - Пошли дальше, от жизни - дошли до того, что надо создавать народные ополчения для того, чтобы каждый мог защитить свою семью".

Исходя из этих приоритетов, в Беларуси в свое время отказались формировать армию исключительно из кадровых военнослужащих. "Каждый молодой человек, побывав в армии, - это другой человек. И он хоть чему-то научится, он семью свою может защитить, - подчеркнул Президент. - И все в НАТО об этом задумались. Вот что значит глупо принять решение - вернуться обратно очень сложно".

"Мы делаем все для того, чтобы не допустить войны. Мы уже наелись этой войны. Еще поколение не умерло то, которое воевало. Нам война не надо. Наше счастье в мирной жизни. Мы не хотим больше сидеть в болотах и землянках. А чтобы этого не случилось, надо быть сильными, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мир сегодня такой, он был всегда таким: сильных всегда и везде уважали. Поэтому мы должны быть сильными".

Александр Лукашенко отметил, что санкции против Беларуси вводились совсем не из-за "диктатуры". В восточных странах, обратил он внимание, далеко не демократические режимы, но Западу выгодно дружить с ними. И деньги там льются рекой.

"Сейчас идет борьба, конкуренция жуткая. Все понимают, что экономика прежде всего. И в этой конкуренции началось безжалостное удушение своих конкурентов. Если не с оружием (ну как против белорусов воевать или против россиян, это же воевать против главного ядерного центра), то начали душить санкциями. И что-то там по мелочи: танкер взорвали с нефтью, еще нанесли удар. Как слона комар укусил: да, неприятно, да, ущербно, но переживем. Но прежде, чем ты танкер взорвешь с российской нефтью, ты подумай, что будет потом, - сказал Президент. - Поэтому тяжелая ситуация на сегодняшний день, но мы должны выстоять".

Глава государства напомнил, как против Беларуси вводились санкции после ситуации с посадкой самолета Ryanair. "Я что только ни делал, чтобы объяснить: ребята, самолет в Вильнюс летел, над Вильнюсом был. Сажайте его в Вильнюсе. Была угроза взрыва. Зачем вы развернулись из Вильнюса и начали сажать этот самолет в Беларуси?, - отметил абсурдность ситуации Александр Лукашенко.

На борту этого самолета был Роман Протасевич, как выяснилось совсем недавно - работающий на белорусские спецслужбы. Поэтому, чтобы не раскрывать своего агента, властям пришлось задерживать его как настоящего преступника. "Вот в чем был смысл операции. Ввели санкции - так вы сейчас извинитесь и отмените их", - призвал Президент.

Александр Лукашенко также обратил внимание на активную милитаризацию европейских стран. Так, Брюссель выделил Польше финансовую помощь в размере 44 млрд евро для закупок вооружения и военной техники. Плюс к этому $11 млрд добавили США. Для стран Балтии Еврокомиссией одобрен целевой кредит на сумму около 15 млрд евро.

"Это что, оборонительные бюджеты? Они закупают огромное количество оружия. А наши беглые кричат: "Он ядерное оружие завез". А где мы возьмем 50 миллиардов долларов, чтобы так вооружаться? У нас таких денег нет и быть не может. Значит, надо иметь такое ружье, чтобы бахнуть и они знали, что бахнем. Чтобы сюда не лезли", - подытожил Глава государства.

Комментируя текущую ситуацию в мире, Глава государства заявил: "Мира нет, но за премию мира идет борьба".

Александр Лукашенко рассказал, что передал американскому коллеге Дональду Трампу послание, в котором посоветовал не беспокоиться о том, что ему не присудили эту премию.

"В будущем году дадут. Это во-первых. А во-вторых, если бы мне эту премию предложили, я бы с ума сошел: это же в той камарилье надо с ними в одной компании быть. Какая премия мира?! Это же позорище сегодня. Куда Трамп, говорю, ваш лезет, зачем ему это? Он же совсем другой человек. Дали этой женщине из Венесуэлы. Я поинтересовался: так эта женщина призывала "умный" коллективный Запад нанести удар по Венесуэле. Вот премия мира. Война против собственного народа сегодня оценена премией мира", - отметил Президент.

Глава государства заявил, что жизнь под санкциями - это цена независимости белорусского государства.

"У нас свой путь, он без иллюзий. Мы живем под политическим, экономическим давлением всю суверенную историю. Это цена независимости. Как не стало СССР - так и держим этот удар. Но работаем и выходим из этого положения, ориентируемся на внешние рынки. И Китай, и Индия, Россия, страны Азии, Африки, Латинской Америки - это мировое большинство. И мы часть этого мирового большинства, как бы кому-то это ни хотелось", - заявил белорусский лидер.

По его словам, экономический баланс сегодня полностью сдвигается в пользу стран Глобальных Востока и Юга. И Беларусь включена в эту систему. "Будущее за такими объединениями, как БРИКС, ШОС, где нас ждут и с удовольствием принимают", - сказал Президент.

Александр Лукашенко рассказал о ряде важнейших договоренностей на высшем уровне, которые были достигнуты во многих странах. В странах дальней дуги удивительный спрос на белорусскую продукцию.

"Должны включаться по-настоящему и Правительство, и Министерство иностранных дел. Особенно наши зарубежные представительства. Надо работать. Но этот разговор не должен быть: "Вы старше, я младше". Это разговор на равных. Не бывает народов малых и больших, слабых и сильных. Любой народ - это народ", - подчеркнул Глава государства.

"Российская Федерация - наш основной союзник. Вопросы нашего союзного строительства - вопрос номер один. Мы будем все делать для того, чтобы наш союз был крепким, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы с Путиным уйдем, придут молодые люди, но они должны иметь основу, фундамент, на котором они выстроят этот союз".

Глава государства считает, что Правительству и парламенту следует уделить особое внимание системной работе с россиянами по формированию общих отраслевых рынков. "Мы не иностранцы для России, так, как и они не иностранцы и не чужие для нас", - заявил белорусский лидер.

Президент также высказался о сотрудничестве в рамках интеграционных объединений на постсоветском пространстве. По его словам, белорусское председательство в Евразийском экономическом союзе дало возможность заострить внимание на повестке этой организации и по-хорошему ее встряхнуть. В прошлом году ЕАЭС исполнилось 10 лет, и сегодня речь идет о двукратном росте товарооборота стран - членов союза, увеличении ВВП почти на 18%, а промышленного производства - на 30%. "Вот и все санкции", - заметил Глава государства.