Вице-премьеры Беларуси и Омана провели встречу по вопросам обороны
Диалог Беларуси и Омана станет примером доверительного и взаимовыгодного сотрудничества дружественных стран. Об этом сегодня было заявлено в правительстве: белорусский вице-премьер провел встречу с вице-премьером Омана по вопросам обороны.
Стороны сверили позиции после насыщенных и плодотворных переговоров лидеров. Отмечено, что Минск и Маскат открывают новую страницу взаимодействия. Для дальнейшего сотрудничества по многим направлениям создана прочная база. Подписанная дорожная карта станет планом совместных действий по развитию кооперации в конкретных сферах.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
"По итогам вчерашних переговоров подписана дорожная карта по сотрудничеству между нашими странами на 2026-2027 годы, в которой определены конкретные шаги взаимодействия между отраслями. Пакет двусторонних документов в сферах сельского хозяйства, логистики, здравоохранения и правосудия. Уверен, что достигнутые договоренности простимулируют бизнес-сообщества активно работать над решением взаимного оборота товаров и услуг, реализации совместных проектов в сферах промышленной кооперации и продовольственной безопасности".
Сделаны шаги для обмена бизнес-делегациями и развития туризма. Взаимная отмена виз значительно упростит двусторонние контакты. Важный итог - договоренность о запуске совместных инвестпроектов.