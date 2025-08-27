Вольфович: Деструктивная риторика в отношении нашей страны сегодня нарастает

Несмотря на мирную риторику и инициативы Беларуси, уровень угроз вокруг нашей страны нарастает. На этом сделал акцент госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович во время посещения ряда предприятий в Оршанском районе.

Он обратил внимание на непростую обстановку в мире, а также попытки дестабилизации обстановки в нашей стране, которые не прекращаются со стороны в том числе беглых и их западных кураторов. Кроме того, на Совет безопасности возложена задача по контролю выполнения задач для обеспечения поставок новых образцов вооружения в Вооруженные силы и другие военные организации страны.

"Процессы, которые происходят в мире, затрагивают нашу республику. Деструктивная риторика в отношении нашей страны, к сожалению, сегодня нарастает. И мы видим у европейских соседей только какие-то недоброжелательные шаги в отношении нашей страны. Обвинение нас, что мы представляем угрозу для европейского континента, как бы это не смешно ни звучало. Мы видим, как вооружаются Вооруженные силы Польши, Прибалтийских государств. Все, что связано с вопросами обеспечения безопасности, стоит на особом контроле у нашего Президента. Он руку держит на пульсе и постоянно заслушивает руководителей силового блока, ставит задачи Государственному секретариату на контроль этих мероприятий", - рассказал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.