В преддверии VII Всебелорусского народного собрания заместитель начальника военно-транспортного факультета БелГУТ по идеологической работе Евгений Виниченко поделился своим видением приоритетов государства и ожиданиями от предстоящего ВНС.

В своей речи офицер сослался на недавнее высказывание Президента, сделанное во время рабочей поездки: "Дайте мне экономику, дайте мосты, дайте молоко, а военные вопросы беру на себя я и военные. И мы, в принципе, это неплохо делаем". Евгений Виниченко согласился с этой позицией, отметив, что успешная работа военных часто остается незаметной, что и является показателем ее качества.

Говоря о балансе между обороной и развитием, офицер подчеркнул ключевой принцип: хотя самым дорогостоящим в армии является техника и вооружение, самым ценным остаются люди. Именно этот подход, по его словам, заложен и в основу новой программы социально-экономического развития Беларуси.

"В программе социально-экономического развития все вокруг человека. То есть главная цель - это достижение высокого качества жизни, и в первую очередь, приоритет - это, конечно же, человек", - заявил Евгений Виниченко.

Будучи делегатом ВНС и представляя интересы молодежи и системы военного образования, офицер выразил уверенность, что эти аспекты будут поддержаны на самом высоком уровне. Он также подтвердил готовность всех делегатов донести принятые решения до каждого гражданина.

"Миссия делегатов Всебелорусского народного собрания достаточно ответственная, - отметил Виниченко. - Те вопросы, которые делегаты должны обозначать, все критерии от главы государства должны быть тщательно проработаны".