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Юрий Амбразевич вручил верительные грамоты Папе Римскому Льву XIV
Автор:Редакция news.by
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь при Святом Престоле Юрий Амбразевич вручил верительные грамоты Папе Римскому Льву XIV. Об этом проинформировала БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.
После торжественной церемонии состоялась отдельная встреча посла Беларуси со Святым Отцом, в ходе которой были затронуты вопросы межгосударственной повестки дня, включая ситуацию в регионе, а также обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества Ватикана и Беларуси на различных уровнях, гуманитарные инициативы, проекты в сфере образования и культуры.