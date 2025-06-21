Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь при Святом Престоле Юрий Амбразевич вручил верительные грамоты Папе Римскому Льву XIV. Об этом проинформировала БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

После торжественной церемонии состоялась отдельная встреча посла Беларуси со Святым Отцом, в ходе которой были затронуты вопросы межгосударственной повестки дня, включая ситуацию в регионе, а также обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества Ватикана и Беларуси на различных уровнях, гуманитарные инициативы, проекты в сфере образования и культуры.