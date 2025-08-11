3.72 BYN
2.99 BYN
3.48 BYN
Заявление МИД в связи с реакцией ЕС и стран Запада на годовщину президентских выборов в Беларуси
В Брюсселе, Лондоне, Варшаве и иных западных столицах в упор не хотят видеть ни поступательную консолидацию белорусского общества вокруг идеи построения сильного, независимого государства, ни успешное развитие Беларуси во всех сферах.
МИД нашей страны опубликовал заявление пресс-службы в связи с реакцией ЕС и стран Запада на годовщину президентских выборов 2020-го в Беларуси.
"Серией однотипных заявлений в отношении Беларуси еврочиновники и некоторые западные политики в очередной раз попытались привлечь к себе внимание, проявив ложную осведомленность в белорусском вопросе, а заодно и псевдозаботу о тех, кого они приручили 5 лет тому назад", - заметили в МИД.
Прозвучавшие оценки, обвинения и призывы, имитирующие бурную деятельность, не имеют ничего общего с реальной ситуацией в нашей стране, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. "В Брюсселе, Лондоне, Варшаве и иных западных столицах в упор не хотят видеть ни поступательную консолидацию белорусского общества вокруг идеи построения сильного, независимого государства, ни успешное развитие Беларуси во всех сферах, что отражается на росте благосостояния ее жителей и уверенности каждого белоруса в завтрашнем дне", - констатировали в МИД.
Там обратили внимание, что западные политики уже давно закрывают глаза на собственные системные проблемы, разобщенность и неустойчивость позиций в стремительно меняющемся мире, очевидные грубые нарушения норм демократии, верховенства закона и прав человека в самом ЕС и подконтрольных ему странах, по большому счету попросту игнорируют подлинные интересы своих государств и их граждан.
"Расцениваем опубликованные заявления как очередное подтверждение несостоятельности и профессиональной слепоты европейской внешней политики и отчаянную попытку оправдаться перед собственными налогоплательщиками за потраченные сотни миллионов на сомнительные проекты "демократической" помощи Беларуси. Призываем заявителей наконец прозреть и пересмотреть стратегию работы на восточном направлении, отказавшись от агрессивной политики бессмысленных санкций и насильственной "демократизации", - говорится в заявлении. - В общих интересах ЕС и Беларуси как можно скорее восстановить полноценные добрососедские отношения, включая равноправный и уважительный диалог, взаимовыгодное сотрудничество, обеспечение свободы торговли, транзита и трансграничной мобильности граждан, в целях укрепления мира и безопасности в Европейском регионе".