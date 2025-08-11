Заявление МИД в связи с реакцией ЕС и стран Запада на годовщину президентских выборов в Беларуси

В Брюсселе, Лондоне, Варшаве и иных западных столицах в упор не хотят видеть ни поступательную консолидацию белорусского общества вокруг идеи построения сильного, независимого государства, ни успешное развитие Беларуси во всех сферах.

МИД нашей страны опубликовал заявление пресс-службы в связи с реакцией ЕС и стран Запада на годовщину президентских выборов 2020-го в Беларуси.

"Серией однотипных заявлений в отношении Беларуси еврочиновники и некоторые западные политики в очередной раз попытались привлечь к себе внимание, проявив ложную осведомленность в белорусском вопросе, а заодно и псевдозаботу о тех, кого они приручили 5 лет тому назад", - заметили в МИД.

Прозвучавшие оценки, обвинения и призывы, имитирующие бурную деятельность, не имеют ничего общего с реальной ситуацией в нашей стране, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. "В Брюсселе, Лондоне, Варшаве и иных западных столицах в упор не хотят видеть ни поступательную консолидацию белорусского общества вокруг идеи построения сильного, независимого государства, ни успешное развитие Беларуси во всех сферах, что отражается на росте благосостояния ее жителей и уверенности каждого белоруса в завтрашнем дне", - констатировали в МИД.

Там обратили внимание, что западные политики уже давно закрывают глаза на собственные системные проблемы, разобщенность и неустойчивость позиций в стремительно меняющемся мире, очевидные грубые нарушения норм демократии, верховенства закона и прав человека в самом ЕС и подконтрольных ему странах, по большому счету попросту игнорируют подлинные интересы своих государств и их граждан.