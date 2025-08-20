Значимый день для белорусско-иранских отношений. Президенты двух стран проведут переговоры

У трапа Пезешкиана встречали министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов, представители МИД и посол нашей страны в Тегеране Дмитрий Кольцов. Сразу по прилету президент Ирана направился в столицу, где возложил венок к монументу Победы и почтил память героев, защитивших Беларусь от немецко-фашистских захватчиков

Сегодня Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Ирана. Встреча глав государств пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном форматах.



Планируется подписание двусторонних документов, направленных на расширение партнерства двух стран. На повестке вопросы сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации, реализация совместных инициатив в науке, технологиях, образовании. А также взаимодействие государств в рамках международных структур, в том числе ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН. В центре внимания - региональная и международная безопасность.