Значимый день для белорусско-иранских отношений. Президенты двух стран проведут переговоры
В Беларусь с официальным визитом прибыл Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Самолет лидера Ирана приземлился накануне поздно вечером в Национальном аэропорту.
У трапа Пезешкиана встречали министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов, представители МИД и посол нашей страны в Тегеране Дмитрий Кольцов.
Сразу по прилету президент Ирана направился в столицу, где возложил венок к монументу Победы и почтил память героев, защитивших Беларусь от немецко-фашистских захватчиков
В честь прибытия высокого гостя в Минск здание Национальной библиотеки окрасилось в цвета иранского флага.
Президенты Беларуси и Ирана проведут переговоры
Сегодня Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Ирана. Встреча глав государств пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном форматах.
Планируется подписание двусторонних документов, направленных на расширение партнерства двух стран. На повестке вопросы сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации, реализация совместных инициатив в науке, технологиях, образовании. А также взаимодействие государств в рамках международных структур, в том числе ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН. В центре внимания - региональная и международная безопасность.