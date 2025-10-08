8 октября Президент Беларуси заслушал ряд докладов

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал ряд докладов 8 октября.

Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия

Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил об окончании уборочной кампании и завершении сева озимых. Речь шла и о централизованной закупке химикатов для сельского хозяйства. Отдельной темой стала работа стабфондов.

"Мы уже завершаем сев. По состоянию на 8 октября посеяли 91 % площадей. Минская, Брестская и Гродненская области уже завершили сев. Пока еще продолжают сеять Витебская, Могилевская, Гомельская области. В ближайшее время по этим областям мы закончим сев озимых культур. Сегодня мы продолжаем убирать картофель. Буквально до 20 октября завершим. Продолжаем убирать и сахарную свеклу, подходим к половине. И, как всегда, мы планируем завершить ее уборку в оптимальные сроки - до 7-10 ноября", - сказал Юрий Горлов.

Важнейший вопрос - завершение сева озимых культур.

"Залог будущего урожая - это своевременный сев в текущем году. В следующем году однозначно до 1 октября мы всей страной должны завершать сев озимых культур. Мы уже наметили планы правительства по переоснащению и усилению нашего тракторного парка энергонасыщенной техникой. Это позволит с большими силами посеять все культуры. С учетом погодных условий, которые сложились в 2025 году, на 10-14 дней сместились все сроки. Но даже с учетом этого мы сеем с большими темпами, чем сеяли в 2024-м. Нужно отдать должное главе государства за поддержку агропромышленного комплекса, правительству нашей страны и людям, которые выполняют эту работу", - отметил министр.

Ранее было поручено организовать централизованную закупку химикатов для сельского хозяйства.

Юрий Горлов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ed77968-aa50-4ae5-8796-1e26e5160f7e/conversions/62e39bff-d006-4a31-881f-d4461571e89f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ed77968-aa50-4ae5-8796-1e26e5160f7e/conversions/62e39bff-d006-4a31-881f-d4461571e89f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ed77968-aa50-4ae5-8796-1e26e5160f7e/conversions/62e39bff-d006-4a31-881f-d4461571e89f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ed77968-aa50-4ae5-8796-1e26e5160f7e/conversions/62e39bff-d006-4a31-881f-d4461571e89f-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Главой государства поддержана такая инициатива и поставлена задача. Министерство сельского хозяйства и продовольствия провело централизованную закупку роста регуляторов рапса. На сегодняшний день заключаются договора и уже поставляются препараты в сельхозпредприятия и вносятся согласно технологическим срокам, согласно рекомендации нашей науки", - сказал Юрий Горлов.

"Обеспечение населения овощами, картофелем - это важнейшая задача нашего государства. В этом году стабилизационные фонды переформатировали в госзаказ. Сегодня производители плодоовощной продукции и картофеля обязаны поставить тот объем, который необходим для нашего населения. Проделана большая работа совместно с Министерством антимонопольного регулирования и торговли, приняты соответствующие нормативные документы, посеяно необходимое количество овощей, картофеля", - рассказал Юрий Горлов.

Министр также привел примеры с цифрами.

"Для удовлетворения потребностей населения через торговые сети и социальные объекты нам требуется 59 тыс. т картофеля, а мы выращиваем 1 млн т. Это буквально 6 % от объема производства. Такая же ситуация и по остальным овощам, по борщевому набору - моркови, капусте, луку, столовой свекле. От 12 % до 42 % мы закладываем в госзаказ от производства всей овощной продукции", - отметил он.

По его словам, с яблоками в этом году ситуация немного сложнее, чем в прошлом.

"Из-за заморозков в мае мы недополучим тот урожай, который планировали. Но 27 тыс. т яблок требуются по госзаказу, а у нас в этом году имеется 40 тыс. т. Т.е. отечественными яблоками закрывается тот объем, который необходим для госзаказа. Мы не говорим о том, что этим будем ограничиваться. Условно, у нас более 50 % яблок лежких сортов производится в Брестской области, конечно же, оттуда их будут поставлять в другие регионы. Могут завозить и небольшой объем импорта, который также будет присутствовать на наших прилавках", - обозначил глава Минсельхозпрода.

Александр Лукашенко заслушал доклад государственного секретаря Совета безопасности

В докладе госсекретаря Совета безопасности говорилось об итогах совместных учений "Запад". Александр Вольфович подробно доложил о результатах и полученном опыте, а также о реакции западных соседей с учетом их чрезвычайной озабоченности накануне маневров. Еще одна тема - инциденты с залетом на территорию беспилотников. Как доложил госсекретарь, ситуация на контроле.

Отвечая на вопросы журналистов, Александр Вольфович отметил, что группировки войск как Российской Федерации, так и Республики Беларусь возвращены в пункты постоянной дислокации.

"Это плановое мероприятие оперативной боевой подготовки, которое проводится раз в два года по очереди на территориях Российской Федерации и Республики Беларусь. Учение проведено. Вопросы, которые выносились на данное учение, в полном объеме отработаны, цели достигнуты. Основные вопросы, которые выносились на это учение, связаны с управлением, созданием группировок войск для защиты Союзного государства, управлением отражения средств воздушного нападения противника, ведением обороны", - рассказал Александр Вольфович.

По его словам, вопросы, которые выносились для отработки на учение, имеют исключительно оборонительный характер в противовес тому, в чем упрекал коллективный Запад.

"Мы ни от кого ничего не скрываем. В период подготовки учений была проведена большая работа по информированию и населения, и наших соседей, как западных, так и южных, о том, что будет происходить на территории страны в период подготовки и проведения учений", - отметил госсекретарь Совета безопасности.

Были проведены мероприятия на уровне военного ведомства, брифинги различного уровня, где были разъяснены цели, масштабы и численность военнослужащих, участвующих в учениях. Было приглашено большое количество военных атташе различных стран на эти учения. Ни польские, ни прибалтийские руководители не приняли решение выделения своих наблюдателей.

Александр Вольфович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69b452cd-590a-4c82-a187-147ede54c0c0/conversions/b2dbe90f-53bb-4a63-94a8-0553d7d68078-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69b452cd-590a-4c82-a187-147ede54c0c0/conversions/b2dbe90f-53bb-4a63-94a8-0553d7d68078-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69b452cd-590a-4c82-a187-147ede54c0c0/conversions/b2dbe90f-53bb-4a63-94a8-0553d7d68078-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69b452cd-590a-4c82-a187-147ede54c0c0/conversions/b2dbe90f-53bb-4a63-94a8-0553d7d68078-xl-___webp_1920.webp 1920w

"В рамках выполнения положения Венского документа 2011 года об открытости безопасности из 56 стран, которых мы приглашали, к сожалению, принял участие только один представитель блока НАТО. Мы видели с вами, какую риторику западные средства массовой информации задали, прокомментировав эти учения", - сказал Александр Вольфович.

На этих учениях очень плотно изучался опыт специальной военной операции, потому что время требует внедрять новые формы, способы ведения боевых действий, по-другому размещать пункты управления.

"Как только было официально заявлено о проведении этих учений, мы видели, какая на Западе была развернута истерия. Было принято немедленно решение о проведении дополнительных учений. Была спланирована и проведена серия учений "Железный защитник - 2025", которая включала в себя порядка 10-13 учений различных масштабов на территории Польши, стран Прибалтики и других государств Европы. Помимо этого, было принято решение о проведении учений "Квадрига-2025" на территории прибалтийских государств. Так кто для кого представлял угрозу?", - подчеркнул Александр Вольфович.

Главу нашего государства на территории нашей страны волнуют в первую очередь вопросы развития экономики, улучшения благосостояния наших граждан, вопрос социально-экономического развития, вопросы планирования и принятия новой программы социально-экономического развития на очередные 5 лет. Т.е. совсем в противовес.

"Один из результатов учений, которые мы не планировали и не выносили перед собой, - это развенчивание фейков об этих учениях, которые были сформированы на Западе, что мы создаем группировки для наступления на Европу, захвата западных территорий и рубежей, которые нам априори не нужны. Об этом Президент постоянно говорит. Хватает белорусской земли, которую мы любим, ценим и будем защищать всеми возможными средствами и способами, а мы это умеем делать", - подчеркнул госсекретарь Совета безопасности.

По его словам, военно-политическая обстановка, которая складывается вокруг нашей страны прежде всего на фоне проведения специальной военной операции в Украине, показывает, что сегодня средства вооруженной борьбы несколько изменились. Применение беспилотников вышло на первый план.

"Все, что залетает сегодня и все, что находится в воздухе на территории нашей страны, средства электронного контроля, радиотехнические средства разведки, мы фиксируем", - отметил Александр Вольфович.

Александр Лукашенко заслушал доклад управляющего делами Президента

О ходе строительства объектов в системе Управделами Президента доложил Юрий Назаров. Отметим, глава государства уделяет большое внимание таким проектам. В планах распространить этот опыт по всей стране.

Отдельно обсудили ситуацию на предприятии "АСБ-Агро Городец", которое Александр Лукашенко недавно посещал. Тогда прозвучала серьезная критика. Управделами Президента доложил, что уже сделано для исправления ситуации.

Еще одна важная тема в развитии состоявшихся переговоров Президента с Султаном Омана - это масштабный совместный проект в сфере сельского хозяйства. Предложено реализовывать его в Витебской области на основе опыта сельхозпредприятий Браславского района из структуры Управления делами. Юрию Назарову поручено изучить вопрос реализации этого проекта.

"Мы начали с развития туризма. Я информировал Президента о наших подходах по развитию Нарочанского региона - это санатории "Сосны" и "Приозерный". Мы сейчас в активной стройке санатория "Боровое", где практически в 1,5 раза увеличим количество мест размещения. Но это тянет за собой всю инфраструктуру", - рассказал Юрий Назаров.

Юрий Назаров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c16d1cb-9067-4d1a-bfc8-8f45ae529c5d/conversions/912d0c07-345b-433d-b46b-d154d1e0c628-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c16d1cb-9067-4d1a-bfc8-8f45ae529c5d/conversions/912d0c07-345b-433d-b46b-d154d1e0c628-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c16d1cb-9067-4d1a-bfc8-8f45ae529c5d/conversions/912d0c07-345b-433d-b46b-d154d1e0c628-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c16d1cb-9067-4d1a-bfc8-8f45ae529c5d/conversions/912d0c07-345b-433d-b46b-d154d1e0c628-xl-___webp_1920.webp 1920w

"По "АСБ-Агро Городец" разговор раньше состоялся не очень простой. Поэтому у нас сегодня есть программа, как это предприятие поставить на хорошие рельсы для того, чтобы оно стало зарабатывать для своего развития. Буквально вчера с облисполкомом и с райисполкомом проехали по объектам, наметили ряд мероприятий. Сейчас мы оцифруем по срокам и по затратам, которые необходимо сделать. Президента я пригласил весной приехать в Городец, мы ему покажем совершенно обновленную, а где-то и новую инфраструктуру сельскохозяйственного производства", - поделился он.

Прорабатывается вопрос масштабного проекта в сельском хозяйстве в Браславском регионе с оманским инвестором. Оман испытывает дефицит продовольствия. У Беларуси есть все возможности для того, чтобы выращивать и производить то, что им нужно.

Президент был проинформирован о работах в деревне Домжерицы - это центр Березинского биосферного заповедника.

"Домжерицы - это центр заповедника, отдаленный от крупных населенных пунктов. Мы обновили производственную базу полностью, создали цех переработки древесины. Сегодня там производятся не только доски, которые можно экспортировать, мы вышли на производство садовой мебели, которая нужна в том числе этому же заповеднику для обустройства туристической инфраструктуры. Обновлена сама инфраструктура населенного пункта", - отметил Юрий Назаров.