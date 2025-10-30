Африка - рынок будущего для Беларуси: Президент требует конкретики в экспорте и проектах

Большая перспектива Юга - 30 октября на уровне Президента обсуждали развитие сотрудничества со странами Африки. Потенциал континента огромный! Несмотря на репутацию региона с немалыми социально-экономическими проблемами, здесь можно найти хорошие возможности для сотрудничества, что и делают в последнее время. Но, как считает Президент Беларуси Александр Лукашенко, недостаточно активно.

В Африке востребованы наши товары, технологии, компетенции, Беларусь предлагает, во-первых, нужное людям, во-вторых, работать на взаимовыгодной основе. Сегодня в этой части света не просто присутствуют, а активно конкурируют США и Китай, Россия и Великобритания и весь Европейский союз, ведь все они хотят иметь влияние и доступ к ресурсам.

Прошла череда визитов и переговоров Беларуси с африканскими странами для того, чтобы застолбить там место под солнцем. Пришло время весь политический капитал магнетизировать в проекты.

Африку называют колыбелью цивилизации и вторым по величине континентом после Евразии. Она больше чем США, Китай и Европа вместе взятые. Полсотни государств с непростой историей и 1,5 млрд человек.

По началу разговора с Президентом стало понятно, что обсуждать Африку правительство не сильно "горело", так как они хотели лучше подготовиться. Но главе Беларуси трактаты на тему не нужны - нужна конкретика и реальная работа на перспективном континенте. Потенциал Юга, как в свое время Востока, Александр Лукашенко видит и чувствует, и цифры это только подтверждают.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Африка для Беларуси - тот же Китай 30 лет назад: рынок будущего, куда нужно активно идти и завоевывать на нем свои ниши. Именно там находится резерв диверсификации экспорта для базовых отраслей нашей экономики - сельского хозяйства, машиностроения, производства удобрений. Темпы роста ВВП этого континента превышают среднемировые (4,2 % против 3,2 % в 2025 году), а демографического роста тем более (2-3 % в год). А неадекватно низкая доля в международной торговле (2,6 % мирового экспорта и 3 % импорта) говорит о том, что там сжимается пружина отложенного спроса. Плюс, это следующая кладовая мира по сырьевым ресурсам - треть мировых запасов полезных ископаемых, в том числе 8 % всего природного газа, 12 % нефти, 40 % золота, до 90 % хрома и платины. Это превращает Африку в локомотив, в сцепке с которым можно двигаться вперед. Но именно в крепкой сцепке, не пытаясь запрыгнуть на последнюю подножку уходящего поезда".

Окно в Африку "прорубает" сам Президент. Не первый год он наводит мосты с континентом - визиты в Египет, Ливию, Судан, Зимбабве, Экваториальную Гвинею - все для того, чтобы дать политические гарантии под сотрудничество и закрепиться в этих странах.

Важно, что Беларусь идет в регион без колониальных замашек, и там это ценят. В развитие договоренностей правительство приняло программу по сотрудничеству с африканскими государствами, но прописали там гораздо меньше, чем смогли. Работать без напряжения не получится.

"Темп роста - больше 300 %. Задание на 2025 год - 453 млн. долларов, а факт за 8 месяцев - 531 млн. Темп роста экспорта товаров - 107,2 % при среднем по стране 97,5 %. Казалось бы, вот он - шанс. Раз пошли дела, так надо собрать резервы, поддержать лучших и научить остальных. А на самом деле? Пусть присутствующие меня поправят, но признаков системной работы я не вижу. Никто ничего не корректирует ни в планах, ни в методах. Тем временем в текущем году "очищенный" экспорт (без нефтепродуктов, удобрений и спецпродукции) составляет меньше четверти от объема поставок (130 млн. долларов, или 24,5 %). А жизнь подбрасывает задачи без учета ненапряженных планов правительства. Ситуация на наших основных экспортных рынках сейчас сложная. Оттуда мы ни в коем случае не уйдем и будем бороться за своего потребителя. Но у предприятий и отраслей уже не может быть отговорок, что все законтрактовано, что кто-то в России предлагает лучшую цену и так далее. Идите на дальнюю дугу и работайте. Задача руководителей - обеспечить загрузку мощностей, рабочие места и зарплаты для наших людей. Именно в сложных ситуациях!", - заявил белорусский лидер.

Наш африканский экспорт - пока капля в море поставок за рубеж. Увы. Но, справедливости ради, география присутствия в регионе расширяется - если раньше это был больше Север континента, то за последние 5 лет наработан политический капитал не только с Зимбабве, но и с Нигерией, Эфиопией, Кенией. С интересом в нашу сторону смотрят в Уганде и Ботсване, Гане и Мозамбике, важно монетизировать весь интерес в проекты.

"Алгоритм отработан на программе механизации сельского хозяйства Зимбабве. Сейчас по этой же схеме успешно сотрудничаем с Нигерией. Суммарно туда уже поставлено более 5 тыс. единиц белорусской сельскохозяйственной и специальной техники, проводится обучение персонала, налаживается работа сервисных центров. Есть планы по созданию сборочных производств. Все понимаем, как делать, но делаем медленно. Вопрос к вам: какая страна будет следующей и когда начинаем? Видим готовность Алжира вывести отношения на качественно новый уровень, подкрепив их серьезными проектами. Накануне визита посмотрим, что МИД и правительство предложат. Рассчитываю в самое ближайшее время обсудить предметные шаги и конкретные экономические задачи с президентом Алжира Теббуном. Максим Рыженков только что оттуда. Опоздали мы в Алжир с нашей техникой или нет?", - поинтересовался Александр Лукашенко.

Тракторы и другая сельхозтехника неплохо идут в регионе, плюс к этому продаются нефтепродукты, удобрения, молоко, но конкуренция, понятное дело, есть везде, как и сложности. Колеблющаяся конъюнктура на сырьевые ресурсы влияет на платежеспособность, не все так просто с расчетами и партнерами, логистика сложнее привычной российской.

Да, есть риски, но есть и возможности. Беларусь настроена увеличивать экспорт минимум до миллиарда долларов и делать это быстро.

Виктор Каранкевич, премьер-министр Беларуси:

"Африканский континент очень важный, перспективный. Поэтому важно сейчас использовать тот положительный опыт, который мы уже имеем с такими странами, как Нигерия, Зимбабве. Сначала - поставки техники с созданием соответствующих сервисных центров, обучение персонала. В последующем - переход на создание совместной крупноузловой сборки техники. Еще один этап - создание совместных производств по переработке, в первую очередь сельскохозяйственной продукции, с целью укрепления продовольственной безопасности африканских партнеров".

То есть белорусы идут в африканские страны всерьез и надолго. Для континента, где остро стоят вопросы банально с тем как накормить людей, это имеет значение. Казалось бы, на африканских землях можно выращивать почти все и снимать несколько урожаев в год, но парадокс - континент импортирует зерно и молочку.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Экспорт обезжиренного сухого молока и детского питания, последнее особенно востребовано. Отечественная промышленность даже подстроилась под запросы африканского рынка и поставляет туда детское питание в жестяной таре. Уже заключены экспортные контракты, в части продовольственной продукции прорабатываются на перспективу поставки в Африку белорусской говядины и мяса птицы".

Не просто поставлять питание и технику, но помогать обеспечивать продовольственную безопасность. Такой опыт уже есть у Минска с Зимбабве, за что каждый раз лидер этой страны благодарит Александра Лукашенко. Такой комплексный подход будет интересен и другим государствам, тем более, что белорусы берутся и за обучение специалистов.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Экспорт образовательных услуг является очень важным направлением деятельности Министерства образования. Безусловно, мы смотрим абсолютно на все страны. Сегодня Африканский континент является одним из динамично развивающихся. Порядка 2,6 тыс. африканских студентов сейчас обучаются в наших университетах. Мы ставим себе достаточно амбициозные задачи - кратно нарастить количество таких студентов".

По медицинским специальностям в Беларуси ежегодно получают образование порядка 500 студентов из Африки. Каждая страна хочет здравоохранение на уровне. А пока будущие специалисты только учатся, мы можем заниматься поставками лекарств и представлять медуслуги.

"Мы смогли значительно увеличить экспорт по сравнению с прошлым годом", - отметил министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев.

Произошло это, по его словам, за счет скрупулезной работы по повышению осведомленности людей на другом континенте о существовании Беларуси и наличии там качественной медпомощи.

"Ведь это не просто буклеты, которые мы рассылаем. Это мнение, основанное на опыте, когда люди приезжают и получают помощь", - пояснил министр.