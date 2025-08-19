Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа проведет переговоры с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который 19 августа прибывает в Минск с официальным визитом, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Встреча глав государств пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном форматах, после чего состоится подписание двусторонних документов, направленных на расширение партнерства двух государств.

Александр Лукашенко и Масуд Пезешкиан, как планируется, обсудят сотрудничество Беларуси и Ирана в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации, реализацию совместных инициатив в науке, технологиях, образовании, а также взаимодействие государств в рамках международных структур, в том числе ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН.