Александр Лукашенко: Мы никогда не предадим дружбу с китайским государством

В интервью китайской Медиакорпорации (China Media Group) Президент Беларуси Александр Лукашенко подробно раскрыл суть партнерства между Минском и Пекином.

В последние годы белорусско-китайское сотрудничество развивается стремительными темпами. Например, в сентябре 2022 года уровень двусторонних отношений был повышен до всепогодного и всеобъемлющего стратегического партнерства.

Факт Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что китайско-белорусская дружба нерушима, а Александр Лукашенко добавил, что если Китай сильный, то и Беларусь сильна.

"Наше соглашение о всепогодном и всестороннем сотрудничестве - это очень серьезно для нас, что воплощается в нашем сотрудничестве, прежде всего в области экономики. Что касается политики, у нас также нет никаких проблем, никаких разногласий. Если надо согласовать какой-то вопрос, принять совместное решение, поддержать друг друга, достаточно одного звонка из Пекина в Минск", - отметил глава государства.

Такой высочайший уровень доверия и координации, по его словам, позволил двум странам совершить "серьезный прорыв".

По мнению Александра Лукашенко, Российская Федерация и Китай - это самые продвинутые государства в отношениях с Беларусью: "Мы от Китая получаем огромные инвестиции, нас Китай и гуманитарно очень серьезно поддерживает. Например, они построили для белорусов множество спортивных объектов, бассейнов, не забудем и про Национальный стадион. Все это - просто подарки белорусскому народу, и мы это очень ценим".

Лукашенко заверил, что Беларусь благодарна Китаю за открытость в те моменты, когда страны Европы и США "захлопнули дверь": "Поэтому мы с Китаем сотрудничали и будем сотрудничать. Мы никогда не предадим наши отношения и нашу дружбу с китайским народом и с китайским государством, с моим другом Си Цзиньпином. Нам бы было очень сложно в этот санкционный период, когда коллективный Запад обрушил на нас людоедские санкции, если бы у нас не было России и Китая", - заявил он.

Президент также поделился своим геополитическим анализом, основанным на 30-летних наблюдениях. Он напомнил, как США под давлением Дональда Трампа пытались ввести торговые барьеры, но были вынуждены отступить, осознав, что не могут обойтись без Китая.