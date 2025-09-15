Александр Лукашенко возглавляет Беларусь на протяжении более 30 лет, это целая эпоха, насыщенная глобальными переменами и вызовами. В своем инаугурационном выступлении он охарактеризовал развитие страны как "белорусский путь".

В беседе с журналистом издания "Разведчик" СВР России Александр Лукашенко раскрыл, что считает ключом к успеху, какие уроки государственного строительства вынес за эти годы и можно ли его еще чем-то удивить в большой политике.

На вопрос о секрете успешного многолетнего руководства Александр Лукашенко отвечает просто и емко - речь идет об особой связи с народом и чувстве ответственности.

"Извините за нескромность, но я уже не раз говорил, что президентами не становятся, президентами рождаются. Речь про то, как в человеке постепенно зарождается осознанная любовь к стране, своему народу, готовность в трудный для государства момент взять на себя ответственность", - отмечает он.

По словам главы государства, самое страшное для него - подвести людей, которые оказали ему доверие. Эта мысль является фундаментом его подходa к управлению: "Я поклялся, что буду им служить честно. Это и делаю. Работаю, а не властвую".

Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что судьбоносные решения в Беларуси принимаются с учетом мнения людей через референдумы. "Я привык во всем полагаться и опираться на народ. И глубоко убежден, что только он вправе решать свою судьбу", - сказал он, ссылаясь на древнюю славянскую традицию народовластия, восходящую ко временам вече.

Главной идеей, с которой он пришел в политику, Президент назвал сохранение преемственности.

"Были внутренняя уверенность в правоте этого курса и запрос общества. Поэтому была поддержка", - пояснил Александр Лукашенко.

Народ, по его словам, понимал: если загубить государство, придется начинать заново. "Такая вот житейская формула успеха: хочешь расти, двигаться вперед - учитывай волю народа и не ломай выстроенную предыдущими поколениями опору", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент вспомнил исторический контекст - белорусы знают, как жили под чужими законами и как жизнь изменилась в советский период. В 1990 годы, по его мнению, нельзя было допустить, чтобы потенциал БССР достался зарубежным олигархам: "Ни за какие деньги. Люди не поняли бы и не позволили бы это сделать".

Александр Лукашенко всегда стремился к тому, чтобы белорусы были счастливы на родной земле и сами управляли своей судьбой: "И пусть мы сегодня живем небогато, но достойно. Мы живем на своей земле, знаем, как жить и что делать исходя из ресурсов, которыми располагаем".

"Поверьте, если не будет мира, если в стране начнут стрелять и взрывать, - уже ничего не надо: ни работы, ни зарплаты, - предупредил он. - Вот почему я не устаю повторять: лучше воевать в поле, на заводе и ферме, чем в окопах".

Он призвал не расслабляться и оставаться едиными: "Нам нельзя расслабляться и самоуспокаиваться. Мы можем достичь большего, если будем работать и будем едины. Как будем работать, так и будем жить. Главное, чтобы в мире и согласии".