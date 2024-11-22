Александр Лукашенко одобрил проект изменений в Договор о ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Соответствующий указ №9 "О проекте международного договора" глава государства подписал 11 января, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.