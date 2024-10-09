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Александр Лукашенко отметил, что Западу не удалось удушить Беларусь и Россию
Западу не удалось удушить Беларусь и Россию, об этом Александр Лукашенко заявил на встрече в Кремле с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает БЕЛТА.
"Что касается наших отношений, самый главный вывод, как я полагаю, - Запад поставил перед собой планы удушить нас, прежде всего в экономике, финансах, - не получилось. Они уже сами это признают", - сказал глава государства.
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По данным российской стороны, товарооборот между странами составляет 46,5 млрд долларов
"Вы правильно заметили - мы сделали ставку после распада Советского Союза на сохранение и развитие того, что было. Оно пригодилось. Сегодня мы вместе работаем по очень многим направлениям, производим товары. Они в основном находят спрос в Российской Федерации. Россия нуждается в тех товарах, которые мы производим. От сельского хозяйства до микроэлектроники. Вы правильно об этом сказали", - отметил Александр Лукашенко.
Он напомнил, что еще ранее стороны договорились об усилении кооперации на перспективу по многим вопросам. "То, что мы сегодня делаем", - заметил глава государства.
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Об этом Президент России заявил на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Москве
Президент поддержал тезис своего российского коллеги о том, что мир бешеными темпами меняется. В этой связи появляются как новые угрозы, так и новые возможности. "Естественно, появляются вопросы, которые надо решать. И сколько бы мы с вами ни встречались, всегда половина наших разговоров - это внутренние дела: благосостояние белорусов, россиян. И вопросы безопасности, - сказал Александр Лукашенко. - Я полагаю, что у нас совсем не много вопросов. Два-три вопроса, которые мы сегодня обсудим с вами. Да и надо поставить точки над i в этих вопросах и двигаться дальше в наших отношениях".
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