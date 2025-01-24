Александр Лукашенко отметил успешную работу над ошибками в обществе и ориентирует на дисциплину

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Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил успешную работу над ошибками в белорусском обществе и ориентирует на дисциплину ради достижения еще больших результатов в будущем. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями религиозных конфессий Беларуси, пишет БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что Президент обязан служить своему народу и делать то, что хочет народ. Но бывает, что в обществе не очень понимают ту или иную ситуацию. "Но ты должен убедить людей. Ты должен пожертвовать все для того, чтобы люди это поняли", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил о событиях 2019-2020 годов, включая пандемию, внутриполитические события. "Как бы я ни стремился до вас достучаться и до своих людей, я искренне признаю, что не все поняли то, что происходит. Церковь наша, любых конфессий, не отвергает (мысль, что. - Прим. БЕЛТА) - время все расставит на свои места. Время расставило все на свои места, - сказал Президент. - И сейчас мы поняли, кто финансировал, сколько выделяли на эту заразу, откуда она пошла, сколько погибло людей. И признали, что единственно правильным был путь, который выбрали мы с вами".

"Ну не получилось у меня достучаться до вас. И это одна из причин, пусть не самая главная, которой воспользовались наши противники, отдельные враги для того, чтобы перевернуть страну. Мы тоже уже об этом знаем, сколько на это и кому было пожертвовано денег. Слушайте, если бы на дело пошли эти деньги, мы бы сегодня не обсуждали никакие проблемы наших конфессий. Мы бы и центры построили для них, и с наркоманией бы помогали вам больше бороться, многодетным помогать и так далее и тому подобное", - подчеркнул глава государства.

По его словам, время не только расставляет все на свои места, но и многих учит. "В том числе и нас. Мы признаем и свои ошибки, которые мы допустили. И вы должны согласиться с тем, что вместе с нами не доработали где-то. Не сохранили этот мир на то время. Но над ошибками поработали, и сегодня результат: и общество, и народ с нами, и они подтвердили это", - заявил Александр Лукашенко.

"Ну а чтобы двигаться дальше, не надо все время опираться на одного человека. Потому что дальше будет сложнее. Человек не вечен. Надо, чтобы мы все вместе работали. А для того, чтобы было нормально, должна быть дисциплина", - ориентирует глава государства.

Президент в этой связи заметил, что в любой конфессии присутствует железная дисциплина. И если она есть, то будет и успех.

"Это не значит, что ходить и шашкой махать. Нет. Если мы выработали какую-то идею и приняли решение, ее надо реализовывать. И должны к этому стремиться все. Я в этом вижу исполнительскую дисциплину", - пояснил белорусский лидер.

Он привел пример в области АПК. Если в Беларуси наработали в этой сфере определенный потенциал, сумели накормить и одеть людей, то нужно это и далее поддерживать и развивать, для чего как раз нужна дисциплина.