Президенту Беларуси показали, как применяют дроны в сельском хозяйстве

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d507c3dc-880f-48ad-b988-1940024d61f9/conversions/1a7dab66-4aa9-4b13-9c7b-8ce8f5bb5061-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d507c3dc-880f-48ad-b988-1940024d61f9/conversions/1a7dab66-4aa9-4b13-9c7b-8ce8f5bb5061-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d507c3dc-880f-48ad-b988-1940024d61f9/conversions/1a7dab66-4aa9-4b13-9c7b-8ce8f5bb5061-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d507c3dc-880f-48ad-b988-1940024d61f9/conversions/1a7dab66-4aa9-4b13-9c7b-8ce8f5bb5061-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области ознакомился с работой агродронов на кукурузном поле ЗАО "АСБ-Агро Городец", пишет БЕЛТА.

Главе государства показали технологию десикации дронами. Это процесс предуборочного высушивания растений, который позволяет минимизировать потери и оптимизировать сбор урожая. Дроны используются для десикации рапса, подсолнечника, кукурузы, сои, зерновых и зернобобовых, что позволяет равномерно наносить десиканты даже на влажной почве.

Технология десикации имеет целый ряд преимуществ. Современные агродроны гарантируют точность обработки без порчи посевов, что позволяет сократить время до уборки и улучшить качество урожая. Благодаря своей маневренности и компактности дроны могут добраться до мест, которые недоступны для традиционной техники.

Глава государства подробно расспросил специалистов про характеристики дрона, такие, например, как время работы. Он также поинтересовался мнением заместителя управляющего делами Президента Николая Шерстнева.

"Замечательная вещь", - сказал Николай Шерстнев.

"Это же не только десиканты, можно вносить что угодно", - заметил Президент.