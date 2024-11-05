Александр Лукашенко подтвердил готовность Беларуси к активизации сотрудничества с Таиландом

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна и граждан этой страны с Национальным днем Королевства Таиланд, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваша страна обладает заслуженным авторитетом в мире, играет значительную роль в многосторонних структурах Юго-Восточной Азии, в первую очередь в АСЕАН, вносит большой вклад в решение глобальных и региональных вопросов, - говорится в поздравлении. - Подтверждаю готовность Республики Беларусь к активизации белорусско-таиландского сотрудничества в политической и торгово-экономической отраслях, расширению деловых и гуманитарных контактов, развитию конструктивного взаимодействия на международных площадках".