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Александр Лукашенко подтвердил готовность Беларуси к активизации сотрудничества с Таиландом

Александр Лукашенко подтвердил готовность Беларуси к активизации сотрудничества с Таиландом

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна и граждан этой страны с Национальным днем Королевства Таиланд, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваша страна обладает заслуженным авторитетом в мире, играет значительную роль в многосторонних структурах Юго-Восточной Азии, в первую очередь в АСЕАН, вносит большой вклад в решение глобальных и региональных вопросов, - говорится в поздравлении. - Подтверждаю готовность Республики Беларусь к активизации белорусско-таиландского сотрудничества в политической и торгово-экономической отраслях, расширению деловых и гуманитарных контактов, развитию конструктивного взаимодействия на международных площадках".

Глава государства пожелал Королю Таиланда крепкого здоровья и осуществления всех планов, а таиландцам - счастья и успехов.

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