Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем народного единства

В истории человечества не очень много государств, которые были разъединены, но все-таки стали одним целым. Республика Беларусь - яркий пример. Идея народного единства пронизывает всю нашу историю. Ровно 85 лет назад, 17 сентября 1939 года, произошел акт исторической справедливости - воссоединение белорусских земель.

Это праздник исторической справедливости, символизирующий национальное возрождение Беларуси. 17 сентября 1939 года осуществилось извечное стремление белорусов жить на своей территории единой семьей в мире и согласии. С тех времен мы усвоили истину: чтобы оставаться независимыми, надо быть сильными экономически, политически и духовно.

По словам белорусского лидера, 85 лет назад наши предки воссоединились ради созидания на благо общего будущего. Шаг за шагом трудовыми и ратными победами, талантом и энергией миллионы людей укрепляли государственность, утверждаясь среди народов и культур как крепкая духом и прогрессивная нация. "Сегодня, когда страна развивается и уверенно идет вперед, особенно важно бережно хранить в сердцах любовь и уважение к родной земле. Только так общими усилиями мы сможем передать потомкам гордое право белорусами зваться", - подчеркнул Президент.