Александр Лукашенко поздравил Митрополита Вениамина с днем рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси с днем рождения, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Великая миссия Белорусской Православной Церкви и всех ее священнослужителей - хранить богатейшие христианские традиции, беречь историческую память и объединять поколения", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что вся жизнь Митрополита Вениамина, которая является примером искреннего служения людям, Отечеству и Церкви, неразрывно связана с родной страной. "Вы проявляете глубокий интерес к вопросам нравственного становления личности и упрочения основ ее морали, вдохновляете молодежь на созидательный труд", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко убежден, что мудрое пастырское слово и молитвенная помощь Митрополита Вениамина и в дальнейшем будут множить национальное духовное богатство и способствовать поддержанию в Беларуси мира и согласия.