Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Словении с Днем государственности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Наше многолетнее сотрудничество является примером того, как народы могут налаживать конструктивные отношения на основе доверия и понимания. Через все испытания времени мы остаемся приверженными принципам равноправного диалога", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Беларусь с глубоким уважением относится к нацеленности Словении сохранять национальные традиции и наследие. Это свидетельствует о силе духа словенского народа, его преданности идеалам свободы и независимости.

"Мы видим возможности для расширения взаимодействия по разным направлениям - от экономики и торговли до образования и культуры. Уверен, что мудрость белорусов и словенцев, их стремление к миру и стабильности будут способствовать укреплению дружественных связей между нашими странами", - подчеркнул Президент.