Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Анатолия Алая с 85-летием
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Анатолия Алая с 85-летием, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Благодаря таланту и невероятной работоспособности Вы создали ряд кинолент, которые увлекают зрителей глубокой художественной задумкой и вызывают сильные чувства, - говорится в поздравлении. - Надеюсь, что Вы и впредь будете так же плодотворно и беззаветно служить белорусской культуре".
Александр Лукашенко пожелал Анатолию Алаю долгих лет жизни, неисчерпаемой энергии, здоровья, бодрости и благополучия.