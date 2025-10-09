Александр Лукашенко примет участие в саммите СНГ в столице Таджикистана

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b044eeb-48e2-4c33-8849-3019494b363a/conversions/c3d8fcb7-86f3-4bee-8980-c3d84e99a696-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b044eeb-48e2-4c33-8849-3019494b363a/conversions/c3d8fcb7-86f3-4bee-8980-c3d84e99a696-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b044eeb-48e2-4c33-8849-3019494b363a/conversions/c3d8fcb7-86f3-4bee-8980-c3d84e99a696-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b044eeb-48e2-4c33-8849-3019494b363a/conversions/c3d8fcb7-86f3-4bee-8980-c3d84e99a696-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который находится с рабочим визитом в Таджикистане, примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.

Этот саммит многие называют особенным, и тому есть немало причин. Главы государств Содружества рассмотрят в Душанбе целый ряд вопросов, в числе которых, например, создание абсолютно нового формата "СНГ плюс" и предоставление ШОС статуса наблюдателя при СНГ. Какой будет повестка саммита лидеров стран Содружества, читайте в материале БЕЛТА.

На Совете глав государств СНГ планируют рассмотреть около двух десятков вопросов

Известно, что на рассмотрение лидеров стран Содружества вынесут около двух десятков вопросов. Накануне предстоящего в следующем году 35-летия организации планируется рассмотреть ряд инициатив по укреплению ее международного позиционирования, в частности о создании формата "СНГ плюс" и предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ.

В повестке заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе также тематика энергетической безопасности, сотрудничества в военной сфере, в области пограничной безопасности, борьбы с транснациональной преступностью.

Один из наиболее значимых для Беларуси пунктов в повестке саммита - заявление глав государств СНГ в связи с предстоящим 40-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС. Будут обсуждены скоординированные действия стран Содружества при рассмотрении данной темы на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

До прибытия белорусского лидера в Душанбе журналистам удалось пообщаться с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым. Глава белорусского МИД рассказал, в чем особенности и значение Совета глав государств СНГ в Душанбе: "Предстоящий саммит имеет значение не только как переговорная площадка единомышленников, тех, кто возглавляет страны СНГ, в схожих условиях строит свою независимость и поэтому выстраивает сотрудничество в рамках этой международной организации по целому комплексу направлений".

Министр обратил внимание, что Содружество было основано почти 35 лет назад и за это время СНГ приобрело черты серьезной международной организации. Тем не менее организация не останавливается в своем развитии, чему есть целый ряд подтверждений. В частности, на предстоящем саммите будут подниматься вопросы о расширении возможностей для новых участников, о статусе других государств при СНГ.

Кроме того, добавил министр иностранных дел, такие мероприятия - это прекрасная возможность для лидеров встретиться и решить двусторонние вопросы.

Формат "СНГ плюс" как платформа сотрудничества с международными партнерами

Как уже было отмечено, один из вопросов, вынесенных на саммит - создание формата "СНГ плюс". Подобные форматы уже существуют в других международных организациях, например "ШОС плюс" и "БРИКС плюс", поэтому его рассмотрение в рамках Содружества было лишь делом времени.

Ожидается, что "СНГ плюс" позволит странам подключиться к организации и как партнерам, и как наблюдателям. При этом формально они могут не состоять в Содружестве. Так, в "СНГ плюс" смогут войти члены ШОС и сама организация в целом.

К слову про Шанхайскую организацию сотрудничества. Как упоминалось, главы государств планируют рассмотреть на саммите вопрос о предоставлении ШОС статуса наблюдателя при СНГ.

Александр Лукашенко уже высказывался об этом. Так, белорусский лидер 30 сентября провел встречу в Минске с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ. Среди вопросов, которые обозначил Президент Беларуси, была инициатива создания формата "СНГ плюс". Мнение главы государства о ней вполне однозначное - такой формат нужен.

"Беларусь приветствует инициативу наших казахстанских коллег о создании формата "СНГ плюс" в качестве новой платформы многостороннего сотрудничества государств - участников Содружества с международными партнерами", - сказал тогда Александр Лукашенко.

Мнением о перспективах "СНГ плюс" с журналистами делился и Максим Рыженков. "Время покажет, насколько этот формат будет востребован. Думаю, к нему есть интерес прежде всего у тех стран, которые находятся по периметру границы государств Содружества. Именно они тяготеют к тому, чтобы понимать, что у нас происходит, тяготеют к развитию трансграничного сотрудничества с нашим объединением", - считает глава МИД Беларуси.

Интерес к "СНГ плюс" могут проявить и те страны, которые являются единомышленниками государств Содружества, и здесь, считает Максим Рыженков, география может быть самой обширной.

Сопряжение интеграций и роль СНГ в создании справедливого мироустройства

Все на той же встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, Александр Лукашенко обратил внимание, что мировое большинство стремится к сотрудничеству на принципах равноправия, взаимоуважения, без диктата и угроз, незаконных ограничений и принуждения. И это подтвердил недавно состоявшийся в КНР саммит ШОС.

"Беларусь видит в СНГ и ЕАЭС серьезных участников процесса создания справедливого многополярного мироустройства, - заявил глава государства. - По сути, через ЕАЭС и СНГ сформировался многоуровневый механизм регионального взаимодействия, нацеленный на сопряжение интеграций".

По мнению белорусского лидера, СНГ должно закрепиться как авторитетная, влиятельная организация, на деле способствующая укреплению равноправных отношений в политической и гуманитарной сферах. Не исключено, что речь будет идти об укреплении роли организации на международной арене. Тем более Президент Беларуси регулярно об этом высказывается на подобного рода площадках.

На укрепление авторитета и веса Содружества Независимых Государств обращал внимание и министр иностранных дел Беларуси. "Было очень много разговоров о том, что СНГ создали для того, чтобы плавно обеспечить выход из Советского Союза. На самом деле мы видим, что проходит время и даже те страны, которые заявили о приостановлении своей работы в СНГ, выполняют целый ряд соглашений, которые дают им особые условия в торговой, таможенной сферах. Почему здесь не все так однозначно", - подчеркнул он.