3.68 BYN
3.01 BYN
3.53 BYN
Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений в судейском корпусе
Автор:Редакция news.by
Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений в судейском корпусеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f4421e2-9cb7-4864-ade3-dd2631080a19/conversions/729f47c3-a0bb-4109-a0e4-28fa1d14326f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f4421e2-9cb7-4864-ade3-dd2631080a19/conversions/729f47c3-a0bb-4109-a0e4-28fa1d14326f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f4421e2-9cb7-4864-ade3-dd2631080a19/conversions/729f47c3-a0bb-4109-a0e4-28fa1d14326f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f4421e2-9cb7-4864-ade3-dd2631080a19/conversions/729f47c3-a0bb-4109-a0e4-28fa1d14326f-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 октября подписал указ № 357, которым предусмотрен ряд кадровых решений в судейском корпусе. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Владимир Янковский назначен председателем Гродненского областного суда.
Назначены также судьи и руководители судов районного уровня.
Главой государства также подписан указ № 358 "О присвоении квалификационных классов судьям".