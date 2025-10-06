Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений в судейском корпусе

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 октября подписал указ № 357, которым предусмотрен ряд кадровых решений в судейском корпусе. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Владимир Янковский назначен председателем Гродненского областного суда.

Назначены также судьи и руководители судов районного уровня.

Главой государства также подписан указ № 358 "О присвоении квалификационных классов судьям".

