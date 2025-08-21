3.70 BYN
Александр Лукашенко проведет совещание по вопросам ракетостроения
Автор:Редакция news.by
Александр Лукашенко проведет совещание по вопросам ракетостроения
Вопросы ракетного производства обсудят на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
Эта отрасль для отечественного военно-промышленного комплекса является относительно молодой. Как ожидается, на мероприятии обсудят ее дальнейшее развитие - куда и как отрасли двигаться дальше.
В числе участников совещания - государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович, председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич, председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, министр обороны Виктор Хренин и другие.