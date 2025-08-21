Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Александр Лукашенко проведет совещание по вопросам ракетостроения

Вопросы ракетного производства обсудят на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Эта отрасль для отечественного военно-промышленного комплекса является относительно молодой. Как ожидается, на мероприятии обсудят ее дальнейшее развитие - куда и как отрасли двигаться дальше.

В числе участников совещания - государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович, председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич, председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, министр обороны Виктор Хренин и другие.

