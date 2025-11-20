Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Новый руководитель в Государственном комитете по науке и технологиям - им стал Денис Коржицкий. Согласованы новые председатели в шести районах - Ушачском, Шумилинском, Краснопольском и Осиповичском, а также Хотимском и Воложинском. Сменяется руководство Минского тракторного завода - сюда приходит Тарас Мурог. Новый ректор в БГТУ - Сергей Касперович. Юрий Машин отправляется руководить Могилевским государственным университетом.

Новый первый заместитель в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли - им стала Наталья Василевская. Расширены полномочия дипломатического корпуса. Так, посол Беларуси в Кении Дмитрий Красовский теперь отвечает и за Эфиопию по совместительству. А Сергей Малиновский, помимо Сербии и Северной Македонии, отныне будет представлять интересы Беларуси и в Черногории - также по совместительству.