Александр Лукашенко: Развивающаяся Ливия обеспечит мир и покой половине Африканского континента

"Очень хорошо знаю ситуации в Ливии. Мы погружены в то, что происходит. Знаю, что многие силы как внутри, так и извне (особенно извне) хотели влиять на ситуацию. Но должен сказать, что народ Ливии изберет тот путь и тех людей, которые накормят, оденут и обеспечат безопасность ливийскому народу. Я знаю, что вы нацелены на то, чтобы принести ливийскому народу мир и покой и объединить в единое целое ливийское государство. Мы в этом плане готовы с вами работать день и ночь, - сказал глава государства. - В этом направлении любые ваши предложения. Если мы способны на что-то, мы окажем всяческую помощь и поддержку ливийскому народу".