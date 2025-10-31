3.70 BYN
Александр Лукашенко: Роман Протасевич - сотрудник белорусской разведки
Роман Протасевич, который считался оппозиционером, является сотрудником белорусской разведки. Об этом во время рабочей поездки в Витебскую область заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.
Рассказывая о ситуации вокруг переправки в Литву сигарет с помощью метеозондов, в чем обвиняют Беларусь, Александр Лукашенко подчеркнул, что оппоненты за рубежом просто ищут повод, чтобы попытаться "наклонить" белорусскую сторону.
В этой связи Александр Лукашенко привел один пример, когда против "Белавиа" были введены санкции. Поводом стало задержание оппозиционера Романа Протасевича вместе с его на тот момент девушкой. "Долго рассказывать не буду. Протасевич - это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать? А вот вопрос, почему они (рейс Ryanair. - Прим. БЕЛТА) в Вильнюс летели, там не сели, а развернулись и в Минск прилетели, сели после звонка, что у них на борту там какая-то взрывчатка… Ну садитесь, вы в Вильнюс летели, над Вильнюсом были - садитесь. Развернулись, прилетели в Минск. Сели в Минске. Я говорю: "Ну что, проводите операцию, он же под прикрытием работал этих беглых. Проводите операцию как следует", - заявил Президент.
"Пришлось нам операцию проводить по его задержанию. Хотя нам не нужно было его задерживать. Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Туда, где работал, через Вильнюс. Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера. Вот ввели санкции", - сказал глава государства.
Фото БЕЛТА