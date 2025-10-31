Александр Лукашенко: Роман Протасевич - сотрудник белорусской разведки

Роман Протасевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29dad9c1-b1ec-4295-be66-9de7c06f1a6f/conversions/c18a895d-cd68-40f8-81e7-c4a010f1eb9f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29dad9c1-b1ec-4295-be66-9de7c06f1a6f/conversions/c18a895d-cd68-40f8-81e7-c4a010f1eb9f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29dad9c1-b1ec-4295-be66-9de7c06f1a6f/conversions/c18a895d-cd68-40f8-81e7-c4a010f1eb9f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29dad9c1-b1ec-4295-be66-9de7c06f1a6f/conversions/c18a895d-cd68-40f8-81e7-c4a010f1eb9f-xl-___webp_1920.webp 1920w Роман Протасевич

Роман Протасевич, который считался оппозиционером, является сотрудником белорусской разведки. Об этом во время рабочей поездки в Витебскую область заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

Рассказывая о ситуации вокруг переправки в Литву сигарет с помощью метеозондов, в чем обвиняют Беларусь, Александр Лукашенко подчеркнул, что оппоненты за рубежом просто ищут повод, чтобы попытаться "наклонить" белорусскую сторону.

В этой связи Александр Лукашенко привел один пример, когда против "Белавиа" были введены санкции. Поводом стало задержание оппозиционера Романа Протасевича вместе с его на тот момент девушкой. "Долго рассказывать не буду. Протасевич - это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать? А вот вопрос, почему они (рейс Ryanair. - Прим. БЕЛТА) в Вильнюс летели, там не сели, а развернулись и в Минск прилетели, сели после звонка, что у них на борту там какая-то взрывчатка… Ну садитесь, вы в Вильнюс летели, над Вильнюсом были - садитесь. Развернулись, прилетели в Минск. Сели в Минске. Я говорю: "Ну что, проводите операцию, он же под прикрытием работал этих беглых. Проводите операцию как следует", - заявил Президент.

"Пришлось нам операцию проводить по его задержанию. Хотя нам не нужно было его задерживать. Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Туда, где работал, через Вильнюс. Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера. Вот ввели санкции", - сказал глава государства.