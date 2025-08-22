3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Александр Лукашенко уверен, что Дональд Трамп получит Нобелевскую премию
Автор:Редакция news.by
Александр Лукашенко уверен, что Дональд Трамп получит Нобелевскую премиюnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3a9b704-252a-4bc4-baeb-09c9784e5b58/conversions/a80c1159-7c5b-40eb-89fb-dbdf0340cc98-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3a9b704-252a-4bc4-baeb-09c9784e5b58/conversions/a80c1159-7c5b-40eb-89fb-dbdf0340cc98-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3a9b704-252a-4bc4-baeb-09c9784e5b58/conversions/a80c1159-7c5b-40eb-89fb-dbdf0340cc98-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3a9b704-252a-4bc4-baeb-09c9784e5b58/conversions/a80c1159-7c5b-40eb-89fb-dbdf0340cc98-xl-___webp_1920.webp 1920w
22 августа в беседе с журналистами Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил шансы Президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, передает БЕЛТА.
"Человек хочет Нобелевскую премию (если это так) - ну и на здоровье, пусть получает!" Что для нас в этом плохого? - задал риторический вопрос Президент. - Если надо поддержать (Трампу надо), то, наверное, он этого заслуживает".
Президент выразил уверенность, что Дональду Трампу дадут эту премию: "Барак Обама до него... Только стал Президентом, ничего не сделал - получил Нобелевскую премию".