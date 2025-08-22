Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Александр Лукашенко уверен, что Дональд Трамп получит Нобелевскую премию

Александр Лукашенко уверен, что Дональд Трамп получит Нобелевскую премию

22 августа в беседе с журналистами Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил шансы Президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, передает БЕЛТА.

"Человек хочет Нобелевскую премию (если это так) - ну и на здоровье, пусть получает!" Что для нас в этом плохого? - задал риторический вопрос Президент. - Если надо поддержать (Трампу надо), то, наверное, он этого заслуживает".

Президент выразил уверенность, что Дональду Трампу дадут эту премию: "Барак Обама до него... Только стал Президентом, ничего не сделал - получил Нобелевскую премию".

интервью Президента Беларуси