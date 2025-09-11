3.64 BYN
Александр Лукашенко заявил, что ждет Роберта Фицо в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая 11 сентября верительную грамоту посла Словакии, отметил, что эта страна мужественно и достойно проводит независимый курс. Об этом сообщает БЕЛТА.
Президент заметил, что миссия по развитию отношений Словакии и Беларуси возложена на его давнего знакомого и опытного государственного деятеля Йозефа Мигаша.
"Высоко ценим независимый курс, который проводит Братислава. Проводит мужественно и достойно, невзирая на внешние давление и угрозы. Говорили об этом с премьер-министром Робертом Фицо в Пекине", - напомнил глава государства.
Президент заявил, что Роберта Фицо снова ждут в Беларуси: "В дружественной атмосфере обсудим все вопросы, покажем памятные места, связанные с героической историей времен Второй мировой войны. Уверен, мы можем многое сделать для наших стран".