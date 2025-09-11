Александр Лукашенко заявил, что ждет Роберта Фицо в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая 11 сентября верительную грамоту посла Словакии, отметил, что эта страна мужественно и достойно проводит независимый курс. Об этом сообщает БЕЛТА.

Президент заметил, что миссия по развитию отношений Словакии и Беларуси возложена на его давнего знакомого и опытного государственного деятеля Йозефа Мигаша.

"Высоко ценим независимый курс, который проводит Братислава. Проводит мужественно и достойно, невзирая на внешние давление и угрозы. Говорили об этом с премьер-министром Робертом Фицо в Пекине", - напомнил глава государства.