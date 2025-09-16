Аншлагов и новых творческих успехов. Лукашенко поздравил коллектив ТЮЗа с 70-летием учреждения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного академического театра юного зрителя с 70-летием со дня основания учреждения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"На протяжении своей истории театр вносит значительный вклад в формирование мировоззрения детей и юношества, любви к культуре и родной земле, - говорится в поздравлении. - Ваш коллектив находится в неустанном поиске, удивляет художественными открытиями и дарит поклонникам много интересных премьер".

Глава государства уверен, что коллектив театра продолжит добрые театральные традиции, будет и впредь работать так же плодотворно и самоотверженно на благо Беларуси.

Президент пожелал работникам театра крепкого здоровья, аншлагов и новых творческих успехов.