Атмосфера большого события: встреча лидеров Беларуси и Омана во Дворце Независимости

В Минске начнутся переговоры лидеров Беларуси и Омана. Во Дворце Независимости - атмосфера большого события.

Для высокого гостя - весь государственный церемониал: почетный караул; официальная церемония встречи; переговоры в узком и расширенном составе; заявления для СМИ, подписание двусторонних документов, направленных на расширение партнерства двух государств.


Ожидается, что лидеры обменяются мнениями по ряду актуальных региональных и международных вопросов, обсудят торгово-экономическое взаимодействие. Планируется подписание ряда международных документов.

Визит Султана Омана проводится в контексте развития отношений между нашими странами, расширения их горизонтов в соответствии с устремлениями обеих стран.

На повестке - реализация договоренностей, достигнутых в декабре 2024 года в ходе визита Александра Лукашенко в Маскат. Обсудят перспективные направления и пути углубления сотрудничества в разных сферах. Главный акцент - торгово-экономическое взаимодействие.

Предлагаем кадры торжественной встречи Президента Беларуси и Султана Омана (подробности в видео).

