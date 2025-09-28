3.64 BYN
Атомные планы Минска, Москвы, и когда пройдет ВНС - ответы в рубрике "Время Первого"
Автор:Редакция news.by
Атомные планы Минска и Москвы, президентский график на предстоящие месяцы и реакция на вызовы для экономики. Больше о главных событиях недели - в рубрике "Время Первого".
О чем еще Александр Лукашенко сказал в Кремле? Когда пройдет Всебелорусское народное собрание? Куда летят наши дроны? Новые кадры из Москвы, Минска и регионов. Не пропустите "Главный эфир" 28 сентября на "Беларусь 1".