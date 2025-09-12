"Беларусь демонстрирует открытость для иностранцев" - Лукашенко о безвизе

Глава белорусского государства Александр Лукашенко отмечает, что на фоне политики закрытия границ, которую проводят ряд стран, Беларусь, наоборот, демонстрирует открытость для иностранцев. Об этом он заявил во время общения с минчанами, пишет БЕЛТА.

"Вы нормально должны воспринимать иностранцев. Мы ввели безвиз для всех. Для нас там закрывают все, а мы им: "Приезжайте, смотрите!" Ну, нагрузка небольшая милиции, спецслужбам, но это их работа, деньги ж они за это получают. Но сюда же приезжают не бедные люди. Они привозят сюда деньги", - сказал глава государства.