"Беларусь демонстрирует открытость для иностранцев" - Лукашенко о безвизе
Глава белорусского государства Александр Лукашенко отмечает, что на фоне политики закрытия границ, которую проводят ряд стран, Беларусь, наоборот, демонстрирует открытость для иностранцев. Об этом он заявил во время общения с минчанами, пишет БЕЛТА.
"Вы нормально должны воспринимать иностранцев. Мы ввели безвиз для всех. Для нас там закрывают все, а мы им: "Приезжайте, смотрите!" Ну, нагрузка небольшая милиции, спецслужбам, но это их работа, деньги ж они за это получают. Но сюда же приезжают не бедные люди. Они привозят сюда деньги", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что Беларусь также стала популярным направлением для россиян, которые приезжают за тишиной. "Они хотят приехать, здесь спокойно отдохнуть. Но, самое главное, поехала и середина общества, российского особенно. Обычные люди - такие, как мы. Они приезжают сюда. Уже с нас берут пример, как надо жить и развиваться", - сказал он.