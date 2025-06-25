Беларусь и Куба обоюдно заинтересованы в сотрудничестве. Лукашенко озвучил подробности

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Беларусь и Куба определили перспективные точки роста в торговле и экономике. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 25 июня на переговорах c Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщает БЕЛТА.

Во время переговоров было отмечено, что работа белорусско-кубинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству вышла на ритмичный ежегодный график. Это говорит об обоюдном интересе к укреплению отношений.

"С учетом взаимодополняемости экономик Беларуси и Кубы наши специалисты определили ряд перспективных точек роста в торгово-экономической сфере. В их числе стратегически важные для Гаваны направления: обеспечение продовольственной безопасности, модернизация промышленности, развитие строительной отрасли, транспортной инфраструктуры, энергетики и добычи полезных ископаемых, расширение доступа к качественным медицинским препаратам", - рассказал глава государства.

Белорусская сторона также видит хорошие перспективы для наращивания мощностей совместных производств сельскохозяйственной техники, прицепного и навесного оборудования.

"Мы готовы обеспечить поставки новой техники, в том числе с применением лизинговых инструментов. В интересах ремонтных предприятий Кубы можем наладить экспорт двигателей, запасных частей, а также станков и оборудования. Помимо промышленной кооперации мы могли бы поставлять белорусское сырье, делиться своим опытом и технологиями для совместного производства молочных и мясных продуктов", - отметил Александр Лукашенко.

По словам Президента, подтвердила свои востребованность и значимость схема поставки белорусской продукции на Кубу в рамках экспортных кредитов Банка развития Беларуси. Сегодня это сухое молоко и сельскохозяйственная техника, но белорусская сторона заинтересована последовательно расширять данный перечень.

"Убежден, что по итогам сегодняшней встречи мы выработаем эффективные решения и будем их четко реализовывать. У Минска и Гаваны есть все для дальнейшего движения вперед: политическая воля, взаимопонимание, полная поддержка на уровне глав государств. И, наверное, самое главное - долгий путь сотрудничества, - заявил белорусский лидер. - Я заверяю вас, что я не забыл об обещании посетить Кубу. Я постараюсь найти такую возможность в будущем и приехать в вашу солнечную во всех смыслах, теплую страну. И даже очень горячую".