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Беларусь и Куба остаются привержены политике укрепления мира и безопасности на планете. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров c Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщает БЕЛТА.

Глава государства прежде всего выразил признательность Президенту Кубы за то, что он нашел возможность посетить Беларусь и принять личное участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в ближайшие дни.

"Мы обсудили с Мигелем широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня и наметили дальнейшие шаги по реализации наиболее перспективных направлений сотрудничества. Уделили внимание непростой геополитической обстановке. Подтвердили приверженность Беларуси и Кубы политике укрепления мира и безопасности на нашей планете, дальнейшему построению справедливого и многополярного мира", - сказал белорусский лидер.