Беларусь и Куба подтянут торговлю и экономику к высочайшему уровню политических контактов

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Беларуси и Кубе нужно подтягивать торгово-экономические связи к высочайшему уровню политических контактов, и страны сделают это. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров c Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщает БЕЛТА.

"Чтобы максимально реализовать потенциал двустороннего сотрудничества, нам необходимо подтягивать наши торгово-экономические связи к высочайшему уровню политических контактов. И мы это сделаем, - сказал белорусский лидер. - Простую, понятную формулу только что предложил Президент Кубы. Он говорит о том, что хватит импортировать то, что мы можем произвести, и в том числе произвести вместе. Давайте, говорит, будем создавать совместные предприятия в Беларуси и на Кубе. Приемлемо! Надо в ближайшее время осуществить эту нормальную модель".

Беларусь предлагает Кубе не только экспорт товаров и услуг, но и активное участие в работе по развитию всех взаимовыгодных сфер и направлений на основе комплексного и стратегического партнерства.