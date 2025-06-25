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Беларусь и Куба подтянут торговлю и экономику к высочайшему уровню политических контактов
Беларуси и Кубе нужно подтягивать торгово-экономические связи к высочайшему уровню политических контактов, и страны сделают это. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров c Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщает БЕЛТА.
"Чтобы максимально реализовать потенциал двустороннего сотрудничества, нам необходимо подтягивать наши торгово-экономические связи к высочайшему уровню политических контактов. И мы это сделаем, - сказал белорусский лидер. - Простую, понятную формулу только что предложил Президент Кубы. Он говорит о том, что хватит импортировать то, что мы можем произвести, и в том числе произвести вместе. Давайте, говорит, будем создавать совместные предприятия в Беларуси и на Кубе. Приемлемо! Надо в ближайшее время осуществить эту нормальную модель".
Беларусь предлагает Кубе не только экспорт товаров и услуг, но и активное участие в работе по развитию всех взаимовыгодных сфер и направлений на основе комплексного и стратегического партнерства.
"Мы готовы внедрять в кубинскую экономику современные научные достижения и технологии для успешной реализации совместных проектов, рассчитанных на долгосрочный экономический и прежде всего (это важно для Кубы и для нас) социальный эффект. Уже сегодня мы реализуем на Кубе подобные проекты в сферах промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства и продовольствия. Создано сборочное производство тракторов, навесного, прицепного оборудования к ним", - привел несколько примеров Александр Лукашенко.