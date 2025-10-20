Беларусь и Мордовия договорились о совместных проектах в вагоностроении, фармацевтике и кино

20 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с главой Республики Мордовия, российского региона с сильной промышленностью и аграрным сектором, который заинтересован в белорусских технологиях и компетенциях.

По многим направлениям мы друг друга дополняем, что позволяет производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Номер один - это кооперация, причем в самых инновационных отраслях, здесь у Беларуси много резервов для взаимного сотрудничества. Большая ставка на фармакологию.

Беларусь и Мордовия также приступят к съемкам сериала "Освальд: приказано любить". Ли Харви Освальд - единственный официально обвиняемый в смерти президента Кеннеди и герой множества теорий заговора. Несколько лет он жил и работал в Минске токарем на радиозаводе им. Ленина.

Для Артема Здунова в качестве главы Республики Мордовия это уже второй визит в Беларусь. Пару лет назад он проводил переговоры с Президентом Беларуси и, конечно, спустя время интересно посмотреть на динамику, какого прогресса в сотрудничестве достигли за эти годы.

Как скажет глава региона, они "приехали подготовленными". Если раньше все в основном было завязано только на торговле, то теперь у нас сильные кооперационные связи: 60 предприятий связывают совместные проекты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"В экономике нам нужны амбициозные, энергичные действия, конечно, достойные и прорывные проекты. Наш товарооборот в 2024 году составил немногим более 130 млн долларов, это далеко не предел с учетом промышленной базы Беларуси и Мордовии. Хотел бы остановиться на некоторых направлениях нашего сотрудничества, как это мы видим из Минска. Во-первых, развитие производственной кооперации, и России, и Беларуси это очень нужно, особенно после непонятного бегства от нас известных инвесторов. Мы предлагаем максимально наращивать потенциал уже и реализуемых совместных проектов - в сфере вагоностроения, микроэлектроники, производства лифтов. В Беларуси востребована ваша кабельно-проводниковая продукция, хорошие у нас связи и в других предприятиях".

В Беларуси главу региона интересует все, что связано с вагоностроением. В холдинг "Рузхиммаш" входит группа компаний, которая производит вагоны, Беларусь для них поставляет комплектующие в Мордовию, а потом готовый продукт экспортируется по всей России.

"Мордовия - один из лидирующих регионов России по доле инновационной продукции в объеме промышленного производства, если взять общий объем. Мы также гордимся своим научным потенциалом и стремимся максимально использовать наши разработки в производстве. Мы об этом очень много говорим и намечаем конкретные планы по инновациям, поэтому давайте налаживать сотрудничество между профильными институтами - сферы информационных технологий, подготовки IT-специалистов, а также совместную работу над программными продуктами. Мы будем делиться опытом и в сфере ИИ, что модно сейчас", - отметил белорусский лидер.

В последние годы растет торговля, но глава региона относится к этому без эйфории. Сейчас приоритетней сконцентрировать усилия в развитии кооперационных связей - нужен сервис, дилерские центры и, конечно, новые партнеры.

Артем Здунов, глава Республики Мордовия:

"Наш основной принцип - вместе продавать. У нас должен быть сервис, если мы друг другу что-то поставляем, должны быть сервисные предприятия. И должны быть мощные проекты кооперации, с помощью которых мы можем завоевывать соседние рынки. Из таких проектов у нас были основные промышленные предприятия вагоностроения. За эти два года мы вышли в лидеры грузового транспорта на железной дороге и производим инновационные изотермические вагоны, вагоны-термосы и делаем это вместе с нашими белорусскими партнерами".

Для нас большой интерес представляют инновационные направления, в том числе оптоволокно и фармацевтика. В СССР Саранск был знаменит как "столица света" и сейчас держит эту марку, занимаясь всем, что связано с источниками света.

В Мордовии открыт Федеральный центр биотехнологий и медицины, на предприятии "Биохимик" производятся лекарственные препараты, теперь партнеры хотят работать с Беларусью совместно.

"С учетом открытия Федерального центра развития биотехнологии и медицины в Саранске в начале текущего года считаю возможным установление взаимодействия между Белорусским государственным медицинским университетом и Мордовским государственным университетом в части подготовки или переподготовки специалистов. На производственных мощностях предприятия "Белмедпрепараты" возможна организация выпуска лекарственных препаратов из портфеля группы компании "Промомед", главная производственная площадка которой расположена у вас в Саранске. Думаю, что здесь мы можем достичь определенных результатов, тем более что вы знакомы с нашими предприятиями и нашей продукцией", - подчеркнул Президент.

Беларусь экспортирует продукцию машиностроения, в том числе для сельскохозяйственной отрасли. Мордовия - аграрный регион, около 60 % всего тракторного парка там из Беларуси.

Уже несколько лет на базе МордовАгроРесурса работает многофункциональный центр, где представлены тракторы, погрузчики МТЗ и "Амкодор", а также широкая линейка прицепного оборудования.

По словам Александра Лукашенко, Мордовия и Беларусь в аграрном секторе имеют очень много общего. Как и Беларусь, республика практически полностью обеспечивает себя и ориентирована на поставки за пределы ее региона, в том числе и на экспорт.

Белорусский лидер уверен, что отечественная сельхозтехника может стать хорошим подспорьем для дальнейшего наращивания потенциала аграриев в Мордовии: "Мы готовы предложить вашим потребителям сельскохозяйственной, прицепной, любой техники (Беларусь - машиностроительная страна) интересные инструменты, как банкиры говорят, "по работе и приобретению этой техники". Мы готовы со специалистами на эту тему разговаривать. В отдельных мордовских вузах - Институт механики и энергетики Мордовского государственного университета имени Огарева - созданы хорошие условия для того, чтобы выпускники могли освоить нашу технику. Размещение ее образцов в специализированных классах повышает качество образовательного процесса с акцентом на практическую деятельность. Мы готовы предпринять усилия для обучения ваших будущих не только механизаторов, но прежде всего инженеров, которые будут потом масштабировать эти навыки. У нас есть возможность закрыть потребности Мордовии практически по всей линейке сельхозтехники, в том числе с использованием, как я уже сказал, гибких механизмов финансирования".

В Мордовии, как и в Беларуси, серьезно занялись развитием киноидустрии. Вместе мы собираемся снять сериал про Ли Харви Освальда, которого считают убийцей президента США Джона Кеннеди. Криминальная знаменитость мирового масштаба жил и работал в Минске с 1960 по 1962 год. Специалисты нашли в белорусских архивах множество видеоматериалов того времени.

"Мы большое внимание сейчас уделяем кинематографии. Кино важнейшее из искусств, как говорил когда-то классик. Знаю, что есть замысел снять, по-моему, многосерийный фильм про Освальда. Мы были бы в этом очень заинтересованы и могли предоставить свои услуги, площадку и заняться поиском финансирования этого, уверен, интереснейшего фильма, поскольку считаю, что Освальд убил Кеннеди, а эта тема в Соединенных Штатах Америки нынешним президентом Дональдом Трампом активно поднималась. Если вовремя снимем этот фильм, то он будет актуальным. Поэтому как основное направление в гуманитарном сотрудничестве я бы попросил вас развивать направление кинематографа и использование этого опыта. В частности, хорошим бы опытом было создание этого фильма", - заявил Президент.

В Минске глава Мордовии Артем Здунов сходил в кино на фильм "Классная" и уже успел провести переговоры с "Беларусьфильмом": "Когда посещали киностудию "Беларусьфильм", нам посоветовали посмотреть новую кинокартину. Представляете, обстановка в зале - практически плачут люди, это вызывает положительные эмоции, потому что школа и подходы к образованию у нас примерно одни, учителя одни. Для нас было важно посмотреть наших будущих партнеров, я в этом уже не сомневаюсь. Я не успел даже слово сказать, а Александр Григорьевич сам сказал: "Давайте снимать вместе фильм". Тем более 80 % предстоящего фильма (а это будет сериал) мы хотим снять именно здесь, на территории Беларуси, в Минске. Киностудия очень подготовлена технически, но самое главное - исторические события связаны именно с Республикой Беларусь".

У главы Мордовии в Беларуси есть корни: двоюродный брат его дедушки Василий Здунов Герой Советского Союза. В июле 1944 года его расчет дал сокрушительный отпор врагу на отрезке дороги Могилев - Минск.

Общая история, память о Великой Отечественной войне касается каждой семьи. Артем Здунов подарил Президенту Беларуси книгу документов о судьбах тысяч белорусов, эвакуированных в Мордовию.

План по кооперации закрепили в правительстве - Минск предлагает сосредоточить усилия в фармакологии, вагоностроении, микроэлектронике, а также по части производства лифтового оборудования.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Между нашими субъектами хозяйствования хорошо отработаны связи по взаимной поставке продукции. Белорусскими предприятиями закупаются большие объемы проводов изолированных, а также проволоки медной и алюминиевой. Беларусь, в свою очередь, поставляет в Мордовию широкую гамму продукции машиностроения, деревообработки, химической и легкой промышленности, сельскохозяйственное сырье и продукты питания. Работает многофункциональный центр по реализации технического сопровождения сельскохозяйственной и коммунальной техники производства Республики Беларусь на территории Республики Мордовия".

С главой Мордовии прилетела большая делегация представителей различных компаний - от ЖКХ до станкостроения. Сегодня была возможность пообщаться с белорусскими партнерами, сделан хороший задел для старта совместных проектов.

Игорь Шарковский, генеральный директор станкостроительного предприятия (Россия):

"Не один год уже мы работаем с заводом в городе Осиповичи - Осиповичским заводом технологического машиностроения. Успешно туда поставляем и сливные приборы, и профили различного типа, все для вагоностроения. Так что положительный опыт работы с Республикой Беларусь у нас есть".

Игорь Силин, генеральный директор предприятия по выпуску промышленных изделий (Россия):

"Мы поставляем сюда продукцию, наша продукция сегодня стоит на многих предприятиях республики - МАЗе и прочих компаниях. Также мы используем шасси МАЗа для производства и наших мобильных мастерских здесь. Поэтому очень надеемся на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с белорусскими коллегами, с братским нашим народом".

