Беларусь и Оман договариваются по крупному проекту в деревопереработке
Автор:Редакция news.by
Меморандум о сотрудничестве в отношении строительства в Беларуси целлюлозно-картонного комбината заключен между Беларусью и Оманом. Он входит в пакет документов, текстами которых обменялись обе стороны в присутствии лидеров двух стран Александра Лукашенко и Хайсама бен Тарека Аль Саида по итогам переговоров во Дворце Независимости, пишет БЕЛТА.
Предполагается, что общий объем инвестиций по этому проекту составит около 1,4 млрд долларов. Мощность предприятия ожидается на уровне порядка 800 тыс. т продукции в год.