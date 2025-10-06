Беларусь и Оман договариваются по крупному проекту в деревопереработке

Меморандум о сотрудничестве в отношении строительства в Беларуси целлюлозно-картонного комбината заключен между Беларусью и Оманом. Он входит в пакет документов, текстами которых обменялись обе стороны в присутствии лидеров двух стран Александра Лукашенко и Хайсама бен Тарека Аль Саида по итогам переговоров во Дворце Независимости, пишет БЕЛТА.