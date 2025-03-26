Беларусь может быть примером эффективной государственной стратегии

"Беларусь - это сказка, это просто витрина такая, это удивительное общество. И, кстати, белорусская идентичность там очень сильна, они ничем не поступились в отношениях с нами. Знаете, Беларусь же не существовала как историческое государство, но вот он (Александр Лукашенко - прим.ред) нашел эту формулу, нашел в себе и в своем народе некие ключи к державостроительству. Он не расколол на западенцев (там тоже были западенцы белорусские), вот они попытались даже свергнуть Лукашенко, но он проявлял жесткость где-то. Вот он-то и есть националист. Он и есть настоящий белорусский националист, который добился в сложных исторических обстоятельствах сохранения суверенитета своей страны, баланса в отношениях между Западом и Россией. Он получил защиту своего суверенитета через ядерное оружие, наш союз и при этом сохранил свою независимость, в том числе и от нас. Сейчас Беларусь независимая, сейчас она мирная, ее не раздирают конфликты. В ней не идут боевые действия, там нет таких преступлений, там вообще мирная жизнь. Он создал своему государству, своему народу 30-летний, как минимум, суверенитет. Но разве это сопоставимо с тем, что сделали, как вы говорите, непатриотичные украинские президенты?" - заявил Александр Дугин, философ, политолог.