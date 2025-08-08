3.71 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Беларусь не использует нелегальную миграцию как инструмент давления на Запад - Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру заявил, что Беларусь не будет с петлей на шее защищать интересы поляков и прибалтов.
Белорусский лидер подчеркнул, что не использует нелегальную миграцию как инструмент давления на Запад: "Я не хочу, чтобы нашим полякам - это же не чужие нам люди, славяне - было плохо".
Также белорусский лидер заметил, что в Европейском Союзе выработана своя миграционная политика, в которой нет пункта "убивай и выбрасывай обратно".
"Они убивают людей, у нас эти факты все зафиксированы, и выбрасывают обратно. Колючкой затянули границу, гибнет зверье. А это же Беловежская пуща, это же миграция животных. Они же убивают их. Почему вы молчите? Они нарушают все нормы и правила. Даже в советские времена мы не выстраивали систему сигнализационную там, где проходили звери. Это уважалось всегда", - сказал Президент.
О том, что в Польше спонсируют организацию нелегальной миграции, Александр Лукашенко заявляет открыто. Иначе каким образом мигранты оказываются в Германии? "Невозможно, чтобы человек прошел через всю страну, и они этого не заметили. Это невозможно. Тем более в нынешней ситуации, - сказал Александр Лукашенко. - И мы видим это движение. Но мы мигрантов - и об этом я тоже предупредил поляков, литовцев и латышей - не ловим. Почему? Потому что отказались сотрудничать с нами по миграционной политике. Это факты. Отказались, ввели против нас санкции".
Александр Лукашенко заявил, что в такой ситуации, с петлей на шее, образно говоря, не обязан защищать интересы поляков и прибалтов.