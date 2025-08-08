Беларусь не использует нелегальную миграцию как инструмент давления на Запад - Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0dfb651-b167-4ec8-931d-0476d55cece9/conversions/2c4969b1-52a2-4f84-a0e8-41ee5392b72a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0dfb651-b167-4ec8-931d-0476d55cece9/conversions/2c4969b1-52a2-4f84-a0e8-41ee5392b72a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0dfb651-b167-4ec8-931d-0476d55cece9/conversions/2c4969b1-52a2-4f84-a0e8-41ee5392b72a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0dfb651-b167-4ec8-931d-0476d55cece9/conversions/2c4969b1-52a2-4f84-a0e8-41ee5392b72a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру заявил, что Беларусь не будет с петлей на шее защищать интересы поляков и прибалтов.

Белорусский лидер подчеркнул, что не использует нелегальную миграцию как инструмент давления на Запад: "Я не хочу, чтобы нашим полякам - это же не чужие нам люди, славяне - было плохо".

Также белорусский лидер заметил, что в Европейском Союзе выработана своя миграционная политика, в которой нет пункта "убивай и выбрасывай обратно".

"Они убивают людей, у нас эти факты все зафиксированы, и выбрасывают обратно. Колючкой затянули границу, гибнет зверье. А это же Беловежская пуща, это же миграция животных. Они же убивают их. Почему вы молчите? Они нарушают все нормы и правила. Даже в советские времена мы не выстраивали систему сигнализационную там, где проходили звери. Это уважалось всегда", - сказал Президент.

О том, что в Польше спонсируют организацию нелегальной миграции, Александр Лукашенко заявляет открыто. Иначе каким образом мигранты оказываются в Германии? "Невозможно, чтобы человек прошел через всю страну, и они этого не заметили. Это невозможно. Тем более в нынешней ситуации, - сказал Александр Лукашенко. - И мы видим это движение. Но мы мигрантов - и об этом я тоже предупредил поляков, литовцев и латышей - не ловим. Почему? Потому что отказались сотрудничать с нами по миграционной политике. Это факты. Отказались, ввели против нас санкции".