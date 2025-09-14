Беларусь - США, ориентиры для банков, красота по-белоруcски - в рубрике "Время Первого"

Снятие санкций, возвращение Посольства США в Минск и дальнейшие шаги по нормализации белорусско-американских отношений. У Александра Лукашенко состоялся обстоятельный разговор с представителями Трампа. В Минск с командой приехали Джон Коул и Кристофер Смит. Вместе они отвечают за Беларусь. На протяжении пяти часов обсуждали весь комплекс двусторонних вопросов.

Глобально о войне и мире и всем, что касается экономики по линии взаимодействия нашей страны с США. Как заявил Джон Коул, США очень хотят нормализовать отношения с Беларусью. Покажем то, чего еще не было в эфире.

Американцы в последнее время зачастили в Минск. Раньше эти переговоры пресса не подсвечивала.

Но как рассказывал уже Александр Лукашенко, в прошлый раз гости сами инициировали, чтобы подробности ушли в СМИ. Тогда адвокат Трампа Джон Коул и заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит приезжали в Минск вместе с Китом Келлогом, он курирует украинские вопросы. На этот раз - без него.

Как и прежде, сопровождать гостей будут глава КГБ Иван Тертель и наш представитель в ООН Валентин Рыбаков. Он же будет переводить эти переговоры. Все стандартно, никаких спецусловий. Пока у нашего Президента рабочие вопросы, гости ждут в комнате, которую журналисты называют "накопителем".

Коул очень торопился на встречу к Лукашенко. Но если мероприятие публичное - сначала в кабинет к Президенту заходят операторы и фотографы, чтобы не пропустить ни одного важного кадра.

"Я хочу поблагодарить вашего Президента, не потому что я тут польстить ему хочу, это чуждо мне, за те усилия, которые он предпринимает в направлении мира. Самое главное сейчас, чтобы Дональд, несмотря на его такой бурный взрывной характер, не остыл к этой теме", - сказал Александр Лукашенко.

По результатам прошлых переговоров многие негодовали. Мол, мы настолько открыты, готовы идти навстречу по многим вопросам, а что взамен?! Но мы не торгуемся, не выпрашиваем что-то. Точка зрения нашего Президента хорошо известна: надо договариваться и искать возможности для диалога.

"Мы сняли санкции с "Белавиа". Это официально. У меня была встреча с Президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято Президентом, который сказал: "Сделайте это немедленно", - рассказал представитель Президента США Джон Коул.

"Мы очень хотим нормализовать двусторонние отношения между Республикой Беларусь и Соединенными Штатами и готовы сделать все для того, чтобы эта нормализация произошла. Снятие санкций (в отношении авиакомпании "Белавиа". - Прим. ред.), о котором мы сейчас на этой встрече объявили, - это только начало. И если мы придем к правильным решениям в ходе нашего обсуждения, нашей встречи по остальным лицам, которые удерживаются (по заключенным), я думаю, что мы сможем достичь очень многого на пути нормализации", - отметил Джон Коул.

"Я готов обсудить эту тему. И если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку. Как любит господин Трамп (говорить. - Прим. ред.), большую сделку", - сказал белорусский лидер.

По просьбе Президента США и других глав государств Александр Лукашенко помилует 52 человека. 14 из них - иностранцы, осужденные за шпионскую деятельность, экстремизм и терроризм.

Через Коула Трамп передаст для Лукашенко письмо и подарки.

"Прежде всего, господин Президент, у меня для Вас кое-что есть. Позвольте мне зачитать это письмо от Президента Трампа Вам", - сказал Джон Коул.

В письме, в частности, говорится: "Уважаемый господин Лукашенко, Мелания (супруга Дональда Трампа. - Прим.) присоединяется ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения".

"При случае отметим. Хотя у нас не принято это в Беларуси", - отреагировал на это Александр Лукашенко.

В письме от американского лидера также упоминается о недавней победе белоруски на теннисном турнире US Open: "Признаем великолепную победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Она представляет собой самое лучшее из того, чем является ваша страна. И мы знаем, что вы очень гордитесь ее достижениями".

"Следит, молодец!" - отметил Президент Беларуси.

"Мы молимся за Ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей от имени народов США и Беларуси", - говорится в письме.

Джон Коул особо отметил тот факт, что Президент США в конце подписал письмо "Дональд". "Он очень редко подписывается своим первым именем. Это особый знак дружбы", - пояснил представитель американского лидера.

На встрече в Минске Джон Коул вручил Александру Лукашенко подарок от Дональда Трампа. Это запонки, на которых изображен Белый дом - официальная резиденция президентов США в Вашингтоне.

"Я уже выходил из Овального кабинета. Он меня остановил и попросил: "Подожди, стой, стой, не забудь вот это передать Президенту", - поделился подробностями Джон Коул.

"Да, интересные запонки. С изображением Белого дома, - сказал Александр Лукашенко, рассматривая подарок. - Ну, я постараюсь в долгу не остаться".

Журналисты попросили Коула оценить состоявшийся разговор с Президентом Беларуси.

На что он ответил: "Очень удовлетворен. Точно так же, я уверен, будет удовлетворен результатами нашей встречи Президент Трамп, после того, как я доложу ему об этих результатах. Наши президенты, президенты Беларуси и США, это такие лидеры, которые делают все для того, чтобы нормализовать наши отношения. И концентрироваться при этом не на различиях, а на общих моментах".

Александр Лукашенко отдельно примет Валентина Рыбакова. Будут и впечатления Первого после переговоров, и расклад по Украине.

"Главная наша задача - стать рядом с Трампом и помогать ему в миссии по установлению мира. Основная его задача - это война в Украине. Для нас это важнейшее направление. Поэтому мы должны всячески поддерживать его устремление. Вопрос за европейцами и Зеленским. Они думают в Украине выиграть войну, победить. Этого никогда не будет", - считает глава белорусского государства.

По итогам разговора у Президента Валентин Рыбаков дал эксклюзивное интервью нашему телеканалу. Спросили больше о результатах переговоров и реакции американцев.

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси в ООН:

"Люди в таком, знаете, приятном шоке, потому что они минут 15, наверное, меня просто не отпускали на выходе перед тем, как уехать обратно к себе в гостиницу. Восхищались тем, как Президент вел беседу. Они не ожидали, что разговор будет таким открытым, искренним".

Отвечая на вопрос, есть ли символизм в подарке Трампа, Валентин Рыбаков сказал: "Да, подарок символический. Это кепка знаменитая, трамповская, с указанием его президентства: 45-47, 45-й президент США, 47-й президент США. Были запонки, запонки с изображением Белого дома".

Не так давно в разговоре с белорусскими журналистами Александр Лукашенко рассказал, что планирует написать письмо Президенту США. В этой связи у Валентина Рыбакова поинтересовались, известно ли ему что-то об этом послании.

"Я знаю, что письмо написано", - лаконично ответил белорусский дипломат.

Налаживаем отношения за океаном, а вот с ближайшими соседями все сложно. Ночью с четверга на пятницу Польша закрыла границу с Беларусью. Изначально это подавалось как реакция на наши совместные с Россией учения. Потом уже не скрывали - дело не в этом. Нагнетали, ждали деньги. Брюссель, наконец, выделил почти 50 млрд. евро на оборону.

"Когда Польша приняла решение (о закрытии границы с Беларусью. - Прим. ред.), она ведь и свои интересы подорвала и, кроме того, подложила плохую мину под отношения с другими странами", - сказал министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

Он упомянул о визите в Польшу министра иностранных дел КНР. Теперь, как считает белорусский дипломат, Варшаве придется оправдываться перед Пекином за свои решения. "Пусть объясняются с Китаем, почему более чем неделю под абсолютно надуманным предлогом китайские товары будут стоять на границе и не дойдут до своих покупателей, тем самым нарушив какие-то сроки доставки товаров", - заметил министр.

Максим Рыженков убежден, что после белорусско-российских учений "Запад-2025" Польша откроет границы. "Никуда они не денутся, они границу откроют", - заявил он.

Тем временем в Беларусь прибыл новый дипломатический пул. Свою миссию в нашей стране начали 8 дипломатов, есть и европейцы. Апостольский нунций, послы Мальтийского ордена и Словакии. Дипломаты из Вьетнама, Нигера, Мали, Судана и Эфиопии.

Многие приходят на такую церемонию в национальных костюмах. Это целая история.

Омер Эламин Абдалла Фадлалла, Чрезвычайный и Полномочный Посол Судана в Беларуси:

"Да, это наша национальная одежда. Мы носили ее в наши национальные праздники, а также в день свадьбы, например, в пятницу, где, как известно, в Судане принято носить эту одежду".

На неделе Президент провел большое совещание с банкирами.

Александр Лукашенко скажет об основных задачах, которые стоят перед отечественной банковско-финансовой системой. Среди первостепенных - поддержание ценовой и финансовой стабильности. Участие в экономике страны.

"Я всегда говорю, давайте мирно, спокойно жить, не напрягая обстановку. А деньги - это страшное зло, которое всегда в эпицентре напряжения обстановки в обществе. Давайте не будем ее напрягать, потому что лучше спокойно работать, чем воевать. От банковского сектора зависит очень-очень многое. Вы играете решающую роль в стабильности в нашем государстве", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент припомнит и недавний сбой процессингового центра. У людей внезапно пропали деньги с карты, а у кого-то баланс вообще ушел в минус. Остаются факты, когда банки не принимают "старые" доллары или сотрудники навязывают страховые услуги. Глава Нацбанка пообещал взять такие факты на контроль.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Нам надо и глубже разбираться с первопричинами обращения людей, потому что банковская сфера, как сфера ЖКХ, обращение по этим вопросам, они занимают лидирующие позиции, потому что люди каждый день сталкиваются с ЖКХ и каждый день сталкиваются с финансами. Поэтому будем пристальнее смотреть. У меня есть уже планы, каким образом перестроить систему реакции на обращение людей по возникающим ситуациям в банковском секторе".

Глава Палаты представителей Игорь Сергеенко по традиции накануне открытия осенней сессии идет с докладом к Президенту. Как инициатор встречи делится инсайдом, как попасть на прием к Лукашенко.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Готовится соответствующий документ, докладная записка. В этой докладной записке указывается, по каким вопросам, проблемам хотелось бы, чтобы Президент принял, и обсудить вопросы".

Президент поблагодарит депутатов за активную работу с людьми. Письма, реакция на обращения и жалобы, в том числе коллективные, приемы граждан. Ни одна просьба не остается без внимания.

"Вы предоставляете срез настроения нашего общества. Это очень важно для меня. Поэтому эту работу надо продолжать. Она для государства и для меня очень важна", - подчеркнул Президент.

В пятницу Президент побывал в историко-культурном комплексе "Лошицкий". Здесь прошла реконструкция. Любимое место отдыха горожан и гостей столицы. Прекрасный подарок Минску к празднику - Дню города. Здесь воссоздали первозданный вид многих объектов.

Работы не завершены. На очереди - восстановление мельницы и каплицы.

Потрясающая природа и виды. Это излюбленное место для фотосессий у молодоженов. Теперь два в одном, а точнее, три. Здесь работает ЗАГС, есть и где сразу отметить, и гостей разместить.

Не все красавицы из Пула первого замужем. Президент вроде бы рекламирует и в то же время просит быть повнимательнее.

Первая пара брачующихся в новом ЗАГСе - Полина и Дмитрий Козловы. Они сослуживцы - вместе работают в Смолевичском водоканале. Это к ним на свадьбу попал Лукашенко. Подарок от Президента - ключи от арендной квартиры в Смолевичах.

И Беларусь выбрала свою красавицу. Титул "Мисс-2025" завоевала Алена Кучерук. Девушка профессионально увлекается вокалом, красавица с большим сердцем. Ее мечта - учить петь людей, у которых в силу обстоятельств есть проблемы со здоровьем.

Корона, хоть и одна, а подарки для настроения - всем участницам.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси: