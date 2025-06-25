Беларусь заявила о неприемлемости экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США

Беларусь заявляет о неприемлемости экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров c Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь на себе испытала, что такое незаконные ограничительные меры со стороны отдельных недружественных государств. И решительно заявляет о неприемлемости экономической, торговой, финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами против Острова свободы и наносящей непоправимый ущерб кубинскому народу", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что на протяжении многих десятилетий Куба остается надежным союзником Беларуси в Западном полушарии.