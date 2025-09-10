Быть ли белорусскому электрокару - расскажут в программе "На контроле Президента"

В Беларуси растет число электромобилей, активно развивается и сеть зарядных станций - их в стране порядка 1700.

По соотношению количества электрозаправок к числу экомашин республика входит в топ-15 мировых стран.

Какие виды электротранспорта выпускают отечественные производители? Как реализуется пилотный проект "Зеленый город"? И быть ли белорусскому электрокару?