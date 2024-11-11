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Деньги, заработанные в Беларуси, должны работать на Беларусь - Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 января на встрече с доверенными лицами высказался о недопустимости вывода денежных средств, заработанных в стране, за ее пределы, сообщает БЕЛТА.
Глава государства обратил внимание, что в ценообразовании должен строго соблюдаться принцип справедливости и равноправия. Основные подходы к вопросам ценообразования в Беларуси известны, о них неоднократно заявлялось публично, поэтому ответственные лица в правительстве, а также другие заинтересованные, кому поручено заниматься этим вопросом, знают, что делать. "Эту проблему надо решать. Решать в плане справедливости и равноправия, - заявил глава государства. - Это не дело, когда торговля или те, кто меньше вкладываются в тот или иной товар, получают огромные деньги, еще и за границу выводят".
Вопросом вывода финансовых средств за пределы страны, по словам Президента, предстоит заняться в ближайшее время. В первом приближении эта тема уже обсуждалась на уровне главы государства, и, как докладывали ответственные должностные лица, особых проблем нет. Если и бывают подобные прецеденты, то суммы совсем незначительные.
"Вообще деньги, заработанные в Беларуси, должны работать на Беларусь. Потому что это - деньги наших людей, трудом заработанные", - заявил Александр Лукашенко. По его словам, к данной теме необходимо вернуться еще раз в первой половине нынешнего года.
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