Деньги, заработанные в Беларуси, должны работать на Беларусь - Лукашенко

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 января на встрече с доверенными лицами высказался о недопустимости вывода денежных средств, заработанных в стране, за ее пределы, сообщает БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что в ценообразовании должен строго соблюдаться принцип справедливости и равноправия. Основные подходы к вопросам ценообразования в Беларуси известны, о них неоднократно заявлялось публично, поэтому ответственные лица в правительстве, а также другие заинтересованные, кому поручено заниматься этим вопросом, знают, что делать. "Эту проблему надо решать. Решать в плане справедливости и равноправия, - заявил глава государства. - Это не дело, когда торговля или те, кто меньше вкладываются в тот или иной товар, получают огромные деньги, еще и за границу выводят".

Вопросом вывода финансовых средств за пределы страны, по словам Президента, предстоит заняться в ближайшее время. В первом приближении эта тема уже обсуждалась на уровне главы государства, и, как докладывали ответственные должностные лица, особых проблем нет. Если и бывают подобные прецеденты, то суммы совсем незначительные.