"Должны быть учтены и наши интересы" - Лукашенко заявил о готовности заключить большую сделку с США
Беларусь готова заключить большую сделку с США, но при этом ее интересы обязательно должны быть учтены. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 14 октября на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, сообщает БЕЛТА.
Глава государства подчеркнул, что политика на возобновление отношений с США безусловно должна будет строиться исключительно в белорусских интересах. Ведь и американцы в своей политике руководствуются исключительно прагматичными мотивами.
"Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить (любят они эти большие сделки). Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов - наши вопросы и требования. Решаем? Давайте будем решать. Мы к этому готовы. Предложения Дональда Трампа в этом плане я абсолютно оцениваю нормально. Но должны быть учтены и наши интересы. И все должно быть честно, как когда-то мы с американцами договаривались", - обратил внимание Александр Лукашенко.