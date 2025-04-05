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Дональд может и отступить - Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг повышения пошлин США
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир" говорил о ситуации вокруг повышения пошлин США и разразившейся из-за этого торговой войны, сообщает БЕЛТА.
Один из вопросов главе белорусского государства касался торговой войны, которая развернулась на мировом рынке из-за решения Президента США Дональда Трампа существенно повысить пошлины для целого ряда стран.
Александр Лукашенко отметил, что его настораживают заявления американского Президента. "Мы с Владимиром Владимировичем разговаривали, я и ему высказываю свою точку зрения и стараюсь его как-то в этом плане склонить на свою сторону, что нам надо пока наблюдать за этим (действиями Трампа и происходящим в США - прим. ред.)", - сказал белорусский лидер.
"Вы что, убеждены, что так и будет, как Дональд заявил? Он уже вчера заявил, что готов вести переговоры то с Китаем, то еще с кем-то, чтобы заключить сделку по тарифам. То есть они готовы и отступить, - обратил внимание Президент. - Видимо, Дональд Трамп так прикинул, посмотрел и думает: "Резковато взял. Наверное, надо (если это нужно) посчитать сначала, а потом где-то и отступить". Ведь с точки зрения экономики решение Трампа выглядит алогично, - заметил Александр Лукашенко. - Но, с другой стороны, надо подождать. Посмотрим, что из этого получится".
Экономика США, конечно, входит в число ведущих в мире и занимает значительную долю мирового ВВП. Однако, убежден Александр Лукашенко, это все равно не дает гарантий ее устойчивости в условиях повышения пошлин на импорт для такого количества стран.
В списке Трампа страны, на долю которых приходится значительный объем мирового ВВП. "Они же объявили войну 75 % стран по ВВП: Японии той, Евросоюзу и так далее. "Вот, мы обойдемся". Может, вы и обойдетесь, произведете свою продукцию для того, чтобы обеспечить 300 млн человек, доллар печатаете вы. Но это сегодня. А что будет завтра?" - предложил задуматься глава государства.
По его словам, он спокойно наблюдает за происходящим. "И нам, и России чего париться? Против нас уже столько пошлин и санкций ввели, что дальше некуда. И мы выдержали, мы выстояли", - подчеркнул Президент. Александр Лукашенко уверен, что таким же образом следует поступать и в дальнейшем, особенно по отношению к предложениям, обещаниям со стороны западных партнеров. "Если мы этим путем будем идти, не будем на слово верить… "Вы нам дайте 30 дней тишины на фронте, вы нам то дайте…" А взамен - ничего. О чем может разговор быть? Мы не хотим быть в очередной раз обманутыми, - пояснил глава государства. - Пока нам надо усиливать свое".